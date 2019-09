Un cane di razza pastore tedesco è stato liberato dai vigili del fuoco di Montevarchi dopo essere rimasto incastrato con le zampe anteriori in una grata di via Meuccio Ruini. È avvenuto questa mattina, domenica 15 settembre. L'animale è stato in poco tempo rimesso in condizioni di poter tornare con serenità tra le braccia del suo padrone.

