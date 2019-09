Cus Siena-Montesport, prima vincente per le valdelsane

CUS SIENA VOLLEY -MONTESPORT 0 - 3

Tabellino/parziali : 1^ set durata 20 minuti : 21 - 25

2^ set durata 30 minuti : 23 - 25

3^ set durata 25 minuti : 19 - 25

Venerdì 13 settembre Cus Siena Volley ha incontrato la Montesport di Montespertoli per il primo match del torneo Unipol ex Assigenia a Siena.

Per il derby toscano delle due formazioni di B2, il mister Giulia Pistolesi, con la duplice veste di allenatore/giocatore ed al debutto stagionale sulla panchina della squadra presieduta da Raul Ciambotti, schiera dall'inizio Viti e Bellini di banda, Bernini al palleggio, Mazzini e Collini al centro, Checchi opposta e Anichini libero. La Montesport deve rinunciare all'utilizzo del centrale Mangini, nuovo innesto nell'organico bianco blu, per un infortunio patito durante il riscaldamento pre-gara. A disposizione Calamai (K), Dozi, Vitrò (L), Terlizzi e Galgani.

La partita vede le padroni di casa partire aggressive tanto da prendere un vantaggio di 5 punti (parziale 11 -6): le atlete della Montesport patiscono l'aggressivita' degli attacchi delle avversarie ma con il passare dei minuti prendono le misure alle padroni di casa mandando in difficoltà la linea difensiva del CUS SIENA..Le atlete della Montesport con grinta e buon gioco di squadra riescono ad agguantare le senesi sul 16 -16, per poi aggiudicarsi il set grazie ai poderosi attacchi di Viti, Bellini e Checchi, a una regia perfetta di Bernini, ai muri di Mazzini e Collinied ad una ricezione e a una difesa molto ordinate di Anichini. Il set si conclude, dopo 25 minuti,con il risultato di 21-25 per la Montesport.

Il secondo set inizia con l'alternanza di Bellini con Calamai; il match risulta più equilibrato. e vede le due squadra giocare punto a punto. Gli scambi sono intensi ma la superiorita' nel gioco offensivo della Montesport si rileva superiore. Prevale la Montesport grazie ad un gioco corale piu' efficace e dopo 30 minuti il punteggio vede premiare le atlete bianco blu con il risultato di 23 -25

Nel terzo set il Mister Giulia Pistolesi inserisce Vitrò per Anichini, Dozi per Checchi, Bellini per Viti, Terlizzi per Calamai e Galgani per Bernini. Il set e' un monologo della MONTESPORT che controlla agevolmente il gioco e dopo 20 minuti se lo aggiudica con il punteggio di 19-25

Partita che ha visto anche il debutto sulla panchina della MONTESPORT, del nuovo direttore sportivo/team manager Massimo Vitrò

Il prossimo incontro valido per la 2° giornata del torneo UNIPOL SAI ex ASSIGENIA, sara' il 18/09 ore 21.00 al Palazzetto dello Sport di Baccaiano e vedra' impegnate le squadre della MONTESPORT e del A.P. CERTALDO

