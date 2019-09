Il governatore Nannipieri in visita al Rotary Club Valdarno Inferiore

Il RC Castelfranco di Sotto Valdarno Inferiore ha avuto il piacere di ricevere, venerdì 6 settembre, la visita del Governatore del Distretto 2071, l'Ingegnere Massimo Nannipieri e dell'assistente del Governatore, Michele Altini, lo scorso venerdì, presso la propria sede di Villa Sonnino.

Nel corso del pomeriggio, il Governatore ha incontrato il Presidente, Massimo Ciarini, tutti i membri del Consiglio Direttivo ed i presidenti della varie commissioni, con i quali si è tenuto un interessante incontro.

Il RC Valdarno Inferiore ha descritto la sua attività ed i suoi progetti futuri, facendosi conoscere per il suo modo attivo e partecipato di fare Rotary, mettendosi in luce per la grande partecipazione di donne e giovani, risorse fondamentali per tutti i club Rotary e nella società civile.

Il Governatore, da parte sua, ha portato i saluti del distretto e si è reso disponibile a fornire consigli e collaborazione, apprezzando le idee ed i progetti delle varie commissioni.

Dopo la riunione, il governatore, ha potuto incontrare tutti i soci ed esprimere loro il suo concetto di Rotary. Nel suo toccante discorso di saluto, riprendendo il motto del presidente internazionale Mark Maloney per l'annata 2019/2020 “il Rotary connette il mondo, il governatore ha voluto sottolineare come da oltre 115 anni il Rotary sia «un importante net-work mondiale» e come «questa unica e breve frase mostri la potenza organizzativa e logistica del Rotary, presente in quasi tutti i paesi del mondo, la sua indubbia capacità di fare rete, di avvicinare ed integrare, costruttivamente, visioni e culture, in molte situazioni, fortemente differenti tra loro».

«Queste parole ci spronano a fare di più, convinti che il Rotary rappresenti una occasione unica ed irripetibile per migliorare in modo duraturo e sostenibile nel tempo la qualità di vita della comunità globale nella quale viviamo».

Le sue parole sentite e toccanti sono state ascoltate con grande attenzione e piena condivisione da Massimo Ciarini e da tutti i membri del club, in linea con il loro modo partecipato, attivo e coinvolgente di concepire quest'associazione ed hanno rinnovato l'entusiasmo e la concretezza operativa.

Un'attenzione particolare anche per il programma “Africa vicina”, lanciato in quest'annata rotariana, che offre progetti di aiuto concreto alle organizzazioni di insegnamento nelle lontane terre africane, dedicandosi a garantire l'alfabetizzazione e l'educazione di base.

Nel corso della serata, il Club ha, inoltre, accolto fra i suoi membri un nuovo socio, l'Avv. Federico Gregorini, di San Miniato il quale, dopo la cerimonia di rito e l'impegno formale, ha avuto l'onore di essere spillato proprio dal Governatore.

Immancabile la presenza del sindaco di Castelfranco di sotto, Gabriele Toti, il quale onora sempre il club della sua presenza a testimonianza della vicinanza di questa associazione al suo territorio di riferimento e della capacità di dare il proprio contributo e rivolgere la propria sensibilità “lontano e vicino”.

Una serata, quindi, densa di emozioni ed un'annata rotariana iniziata nel migliore dei modi: un'effettivo in continuo aumento e le parole precise e toccanti del governatore, come monito per proseguire i progetti del Club.

Fonte: Rotary Club Valdarno Inferiore

