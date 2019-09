Due generazioni in un solo gruppo: intervista a Ezio Accursio

Intervista al cantautore Ezio Accurso fondatore degli "NC.DM novecento.2000"

Come nasce la tua passione per la musica?

Ho sempre sentito dentro la volontà di esprimermi ma la mia timidezza prevaleva. Intorno a me è sempre stata la musica, mio nonno e mio zio erano musicisti ed io mi perdevo a lungo dentro la loro musica, questo è stato sicuramente un input che mi ha portato ad amarla profondamente:

la mia prima canzone l’ho scritta all’età di 8 anni.

Quando c'è stata la 'rivelazione' e la scelta di diventare cantante?

Sino a quando sono partito per la leva ho tenuto repressa l’espressione musicale, ma proprio durante il servizio di leva è accaduto un fatto dal quale è scaturita una nuova volontà espressiva. Ho fatto il militare in marina ed i miei commilitoni mi sentivano spesso cantare; un giorno, la nave su cui ero imbarcato ha attraccato negli Stati Uniti, siamo scesi dalla nave e siamo andati in un pub, dove mi hanno invitato a cantare, così mi sono fatto coraggio ed ho vinto la mia timidezza. Questa è stata la mia prima esibizione davanti ad un pubblico, cosa che ho voluto ripetere, come è effettivamente successo in seguito.

Quando nasce il tuo vero percorso artistico?

Inizialmente possiamo parlare di gavetta, infatti ho per anni fatto piano bar, esibizioni come sosia vocale di Elvis, ma nel frattempo ho ricominciato a comporre canzoni, logicamente con una maturità diversa dai miei 8 anni. Con i brani prodotti ho preso parte, con successo, ad importanti concorsi canori internazionali.

Tutto mi proiettava ad uno sviluppo di carriera, ma ho preferito dare priorità diversa al mio percorso di vita, creando una famiglia.

Questo non mi ha impedito di continuare a comporre, anzi mi ha dato la libertà da condizionamenti eventuali imposti da professionisti del settore musicale, l’ampiezza e la chiarezza di vedute sulla realtà e sui sentimenti, da cui sono scaturiti tanti brani.

E quali successi hai ottenuto finora?

Il brano composto da me assieme ad un amico dal titolo “Perché non m’appartieni” è arrivata alle fasi finali del Festival di Castrocaro Terme. Il brano “Donare è vivere” è stato utilizzato come mezzo comunicativo da AIDO Regione Toscana, presentato allo stadio Castellani di Empoli al cospetto di 10.000 persone in occasione della partita del cuore. Il brano, tanto caro ai tifosi empolesi “Azzurro Empoli” scritto come inno all’Empoli, inserito all’interno di un progetto musicale (EP) ha riscosso un importante successo sia come EP che come visualizzazioni su YouTube. Si potrebbe continuare ad elencare altro, ma ciò a cui tengo è dire che tutto questo è stato ottenuto senza nessun produttore alle spalle.

Hai parlato di AIDO, quindi di un impegno sociale, la cosa si è fermata a questa esperienza?

Sono Presidente di una associazione aps dal nome Sport in Musica; con essa abbiamo, assieme ai miei collaboratori, come detto sostenuto l’AIDO Toscana, l’AVIS, ma abbiamo anche realizzato dei format di spettacolo ed eventi: “orgogliosa di voi”, “Il mondo dell’Arte” e l’Arena dei Valori” tramite cui sono stati valorizzate le qualità umane, sportive, sociali ed artistiche di molte persone.

Tornando alla musica, parlaci dei tuoi progetti attuali

In questo panorama artistico musicale voglio portare una novità: ho fondato un duo musicale che rappresenta 2 diverse generazioni dal nome “NC.DM novecento.2000”. Vivo di sensazioni e come accade con le canzoni, quando sento una realtà artistica a me vicina la coinvolgo nel mio percorso, ecco perché oggi condivido i miei progetti di cantautore con una persona. Ho trovato estro, capacità e seria dedizione al mondo della musica in un ragazzo di appena 18 anni, Alessio, da subito è nata una forte intesa, sembrava che ogni cosa con il quale ci rapportavamo facesse parte di un vissuto già accaduto e questo grazie alla musica che ci crea una sinergia speciale. Nel duo io rappresento la generazione del Novecento, Alessio il 2000. La volontà è quella di presentare dei brani immediati ma particolari per contenuto, capaci di affrontare tematiche profonde ed inconsuete. Questo duo come primo passo si presenta al concorso

Sanremo New Talent, dove ha già ottenuto il passaggio alle fasi finali, che si terranno dal 22 settembre col brano, “Il Mondo è stupendo se”.

Tutte le notizie di Empoli