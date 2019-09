Livorno rossa, in città arriva il fratello di Che Guevara

Livorno torna rossa: in città ha fatto visita Juan Martin Guevara, fratello del 'Che' Ernesto, indimenticato comandante che assieme a Fidel Castro conquistò l'isola di Cuba scacciando il regime del dittatore Fulgencio Batista. Ad accoglierlo il sindaco Luca Salvetti, eletto in una coalizione di centrosinistra dopo la parentesi pentastellata di Filippo Nogarin. L'incontro riguarda la rassegna culturale Scenari di Quartiere, ma è impossibile scindere il lato politico della storia di Guevara. Livorno è sempre stata legata a una storia di sinistra e anche Nogarin spesso si è smarcato dalle posizioni più di destra del M5S, anche su questioni di politica nazionale. Con questo evento simbolico una parte della città si è ricollegata alla sua storia di città amministrata dal Pci e dalle sue evoluzioni.

Ecco cosa ha commentato Salvetti in un post su Facebook: "La storia di un personaggio come Che Guevara, tra aneddoti, curiosità e rivelazioni. In questo sabato ho vissuto una mattinata speciale grazie all’incontro con Juan Martin Guevara, fratello di Ernesto, un momento informale, coinvolgente ed emozionate che è servito a ripercorrere un pezzo di storia dell’America latina e della rivoluzione Cubana.

Juan Martin, che sarà protagonista domenica nella rassegna di “Scenari di Quartiere”, con una simpatia unica e una carica indescrivibile ha raccontato tante cose e ha voluto sapere tutto su Livorno, una città che come ha più volte ricordato possiede tratti e caratteristiche che lo hanno fatto sentire da subito a proprio agio.

Al termine dell’incontro uno scambio di pubblicazioni sul Che e sulla Storia di Livorno e una foto ricordo con il gagliardetto del Livorno calcio i cui tifosi, Juan Martin, ha detto di conoscere bene".

