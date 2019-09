Maltrattamenti in famiglia, 40enne finisce a Sollicciano

I carabinieri del Norm di Scandicci e della stazione di Badia a Settimo, nella serata di ieri, hanno arrestato un italiano 40enne per maltrattamenti in famiglia. I militari, già a conoscenza della delicata situazione che veniva costantemente monitorata, sono stati chiamati a intervenire al culmine dell’ennesimo episodio di violenza dell'uomo contro la moglie 43enne, alla presenza del figlio minore. Questo era l'ultimo di una lunga serie di violenze di cui l’uomo si era reso protagonista in danno della propria consorte: per questo è stato necessario il trasferimento nel carcere fiorentino di Sollicciano.

