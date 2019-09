Mandano a terra scooter mentre viaggiano contromano: si cercano i pirati della strada

Stavano transitando contromano con un'auto quando hanno urtato uno scooter facendo cadere a terra il conducente. E si è sono allontanati senza prestare soccorso. Si tratta dei tre occupanti di una vettura che stanotte, poco prima delle 5, hanno imboccato in senso contrario il controviale di viale Guidoni (lato Mercafir diretti in ingresso città) finendo per urtare uno scooter che stata transitando regolarmente. Lo scooterista, un 41enne residente a Campi Bisenzio, è caduto a terra. I tre occupanti dell’auto, secondo un testimone, sono scesi e dopo aver visto che lo scooterista respirava con la scusa di andare a segnalare l'incidente più a monte, sono risaliti in auto dandosi alla fuga. Lo scooterista è stato portato in ospedale in codice rosso poi declassato a giallo. Sul posto è intervenuta una pattuglia dell’Autoreparto. La Polizia Municipale sta indagando, anche con l'utilizzo delle immagini delle telecamere, per rintracciare i pirati.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

