I disegni di Pacciani venduti per il Meyer: la mostra a Venezia

Pietro Pacciani per il sociale. La contraddizione in termini riguardanti il contadino di Mercatale (San Casciano in Val di Pesa), ritenuto il Mostro di Firenze, viene per così dire 'risolta' dalla galleria d'arte Venice Faktory di Venezia che mette in vendita 150 copie dei disegni di Pacciani, il cui ricavato andrà in beneficienza per l'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. La notizia è riportata dal Gazzettino di Venezia.

Gli originali dei disegni sono di proprietà di un criminologo che ha seguito Pacciani durante il processo per i 7 duplici omicidi delle coppiette. Da consulente della difesa, il professionista ha avuto in mano questi fogli raffiguranti per la maggior parte animali. Gli originali, per volontà dello stesso Pacciani, morto il 22 febbraio 1998, non potranno essere venduti.

Lo studio galleria Venice Faktory dell’artista Federica Palmarin era già finito sotto il fuoco incrociato delle polemiche quando Erik Ravelo espose un fotomontaggio dell'allora ministro degli Interni Matteo Salvini con le braccia di un soccorritore che sorregge un neonato in braccio di origine straniera, non sappiamo se vivo o morto.

