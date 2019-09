Nuovo mezzo antincendio della Protezione Civile della Misericordia di San Miniato

La Protezione civile della Misericordia di San Miniato ha inaugurato nel pomeriggio di ieri un pick up attrezzato per gli interventi antincendio e per necessità in caso di emergenza. Questa è la prima parte del progetto finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato. Si tratta di un Ford Ranger allestito dall'azienda Spema della zona industriale empolese del Terrafino. Al taglio del nastro il governatore Bruno Bellucci, l'amministrazione comunale e i dirigenti della Fondazione e di Credit Agricole.

Un mezzo dotato di botte per il trasporto di acqua, attrezzature per reprimere gli incendi, sistema gps per la localizzazione del veicolo, apparato radio per rimanere in collegamento con la centrale, megafono per diffondere messaggi urgenti che dovessero essere trasmessi alla popolazione su disposizione del sindaco, verricello per il soccorso di veicoli o di se stesso e tanti dpi per l protezione dei volontari.

Questo mezzo serve sia per gli interventi nell’antincendio boschivo ma anche per il soccorso nelle emergenze di protezione civile e per finire come mezzo autobotte nelle manifestazione dove la presenza idrica degli impianti estinguenti non fossero sufficienti, secondo i calcoli dei piani di emergenza. È già intervenuto nell’alluvione di Arezzo dove i volontari hanno aiutato decine di famiglie pulendo intere abitazioni.

Il secondo mezzo che arriverà nei prossimi mesi completerà le dotazioni. Si tratterà in questo caso di un furgone allestito per dare assistenza alla popolazione con a bordo, coperte, generi di prima necessità, macchine per dare prime bevande calde, generatore di corrente, tendalina per creare un posto di comando temporaneo e tanto altro.

