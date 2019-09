Pista ciclabile e nuovo asfalto, ecco gli interventi programmati a Firenze

Nuovo asfalto nella zona di via Pigafetta-via Sigoli e nel parcheggio di piazzale Campioni del ’56. Ma anche la realizzazione della pista ciclabile in lungarno Vespucci nel tratto da piazza Ognissanti a piazza Goldoni e i lavori per un nuovo allacciamento alla rete idrica in via Pian dei Giullari. Sono solo alcuni degli interventi che prenderanno il via la prossima settimana sulle strade cittadine con l’istituzione di provvedimenti di circolazione.

Per quanto riguarda le asfaltature, si inizia lunedì 16 settembre con i lavori in via Pigafetta, via Brancacci, via Fratelli Zeno e via Buonaccorsi. Gli interventi andranno avanti fino al 20 settembre con divieti di sosta e transito alternati di via Pigafetta (da via Ramusio a via Forlanini), di via Brancacci (tra via Forlanini e via Buonaccorsi), via Fratelli Zeno (tra via Corsali a via Savorgnan di Brazzà) e via Buonaccorsi (tra via Traversi e via Fratelli Zeno). Rimanendo nella zona da giovedì 19 a sabato 21 settembre sarà la volta di via Sigoli e via Saverio con divieti di transito per la prima da via Forlanini a via Pigafetta e per la seconda da via Sigoli a via Corsali. Prevista la chiusura anche di via Traversi (nel tratto via Sigoli-via Buonaccorsi), di via Ramusio (da via Corsali a via Buonaccorsi), di via Fratelli Zeno (stesso tratto) e di via Angiolino de’ Corbizi (da via Corsali a via Sigoli).

Da lunedì 16 settembre prenderanno il via anche i lavori di asfaltatura del piazzale dei Campioni del ’56: fino al 24 settembre il piazzale sarà chiuso con divieti di sosta nel parcheggio. Divieti di transito e sosta anche in viale Paoli (con esclusione della viabilità principale) da viale Nervi in direzione di viale Cialdini.

Martedì 17 e mercoledì 18 settembre sono in programma i lavori di miglioramento della sicurezza in viale Etruria e via Livorno. Nel primo saranno istituiti restringimenti di carreggiata, la seconda sarà chiusa da viale Etruria alla corsia di immissione verso la carreggiata principale di via Livorno.

Infine da mercoledì 18 settembre sono in programma i lavori per la realizzazione della pista ciclabile in lungarno Vespucci. Fino al 14 novembre sarà istituito un senso unico nel tratto piazza Ognissanti-piazza Goldoni verso quest’ultima dove saranno in vigore anche divieti di sosta.

Via Pian dei Giullari: per lavori relativi a un nuovo allaccio alla rete idrica lunedì 16 settembre sarà istituito un divieto di transito nel tratto via San Matteo in Arcetri e via Santa Margherita a Montici. Prevista anche la chiusura di via Santa Margherita a Montici tra via Pian dei Giullari e via Fortini. I provvedimenti rimarranno in vigore fino al 20 settembre.

Via delle Bombarde: per lavori edili da lunedì 16 settembre la strada sarà chiusa a cavallo del numero civico 1. Termine previsto 15 novembre.

Via Puligo: inizieranno lunedì 16 settembre i lavori di riqualificazione dell’impianto di illuminazione pubblica. Saranno istituiti restringimenti di carreggiata e sensi unici a tratti. Termine previsto 11 ottobre.

Via del Ponte di Mezzo: da lunedì 16 settembre sono in programma interventi sulle alberature a centro strada. Fino al 18 settembre in orario 9-18 sarà chiusa la corsia preferenziale (verso via del Massaio) nel tratto via Mariti-via del Massaio, dalle 9.30 poi previsti un restringimento di carreggiata e divieti di sosta tra i numeri civici 8 e 42.

Via Gino Capponi: inizieranno lunedì 16 settembre i lavori di manutenzione della facciata della chiesa di Santissima Annunziata. Fino al 20 settembre la strada sarà chiusa da via della Colonna a via Laura. Prevista la revoca dell’area pedonale di quest’ultima strada.

Borgo dei Greci: per lavori edili lunedì 16 settembre dalle 9.30 alle 17 sarà chiuso il tratto piazza San Firenze-via dei Malagotti. Previsti divieti di transito anche in via del Parlagio (tra via del Corno e Borgo dei Graci) mentre il tratto di Borgo dei Greci compreso tra via dei Malagotti e via dei Bentaccordi diventerà a senso unico verso via dei Malagotti.

Borgo Pinti: per effettuare lo scarico di materiali lunedì 16 settembre in orario 9.30-17 la strada sarà chiusa da via Nuova dei Caccini a via di Mezzo. In via Nuova dei Caccini previsto un senso unico da Borgo Pinti verso via della Pergola.

Via del Bobolino: la strada sarà chiusa dal numero civico 20 a fine strada per lavori di eliminazione di infiltrazioni di acque piovane. Il provvedimento sarà in vigore da lunedì 16 settembre a lunedì 30 settembre.

Via Malenchini: per un trasloco la strada sarà chiusa lunedì 16 settembre in orario 9-16. Il tratto interessato è quello compreso fra piazza Mentana e via dei Benci.

Via Catalani: per lavori edili lunedì 16 settembre sarà in vigore un divieto di transito nel tratto da viale Redi a via Landini (orario 9-20).

Via delle Terme: per lavori con piattaforma aerea la strada sarà chiusa martedì 17 settembre in orario 9-17.30. Divieti di transito perché strade senza uscita anche per i vari chiassi e le strade che confluiscono in via delle Terme.

Via Nazionale: ancora lavori edili con piattaforma aerea in questo caso in orario notturno. Dalle 21 di mercoledì 18 alle 5 di giovedì 19 settembre la strada sarà chiusa da via dell’Ariento a via Fiume. Via dell’Ariento nel tratto via Nazionale-via Sant’Antonino diventerà a senso unico verso via Canto dei Nelli. Inoltre nella direttrice composta da via Faenza (da via Nazionale a via Cennini)-via Cennini (da via Faenza a via Fiume) sarà istituito un senso unico in direzione di largoAlinari. Previsti anche divieti di sosta nelle strade interessate dai provvedimenti e la revoca della corsia preferenziale in largo Alinari (da via Nazionale a piazza della Stazione).

Via dei Fossi: per lo smontaggio di un ponteggio mercoledì 18 settembre dalle 1.30 alle 5.30 la strada sarà chiusa.

Via Santa Maria-via delle Caldaie: per gli spettacoli al Teatro Goldini è prevista la chiusura di via Santa Maria (da via Romana a via dei Serragli) e di via delle Caldaie (da via Santa Maria a via del Campuccio) nei giorni del 18 settembre (dalle 18 alle 23), del 28 settembre (dalle 9 alle 23), del 29 settembre (dalle 14.30 alle 18) e del 12 ottobre (dalle 18 alle 23).

Via del Corso: per lavori edili la strada sarà chiusa nei giorni di giovedì 19 e venerdì 20 settembre (orario 9-17). Il tratto interessato è quello compreso fra via del Presto e via dello Studio.

Via del Rossellino: anche in questo caso si tratta di lavori edili. La strada sarà chiusa nel tratto compreso fra i numeri civici 62-68 da giovedì 19 settembre. Termine previsto 18 ottobre.

Via del Bargeo: per effettuare il posizionamento di un’autogrù venerdì 20 settembre la strada sarà chiusa in orario 7-18. Previsto anche un restringimento di carreggiata in via del Clasio.

