Rapinano sala scommesse e chiudono dipendente in bagno: bottino da 20mila euro

Rapina a mano armata in una sala scommesse di Poggibonsi: il bottino è stato di 20mila euro, secondo quanto affermato dai carabinieri intervenuti sul posto. La cassaforte è stata svuotata da due uomini a volto coperto armati di pistola. Il dipendente, costretto a dare i soldi ai due, è stato chiuso in bagno. La moglie lo ha liberato quando non lo ha visto rientrare a casa, perché si è recata direttamente nel posto di lavoro intorno alle 3 di notte. Gli impianti di videosorveglianza e i rilievi sono i primi indizi che i carabinieri sono chiamati a controllare. Secondo la testimonianza del rapinato, gli uomini avrebbero parlato con accento dell'Est Europa.

