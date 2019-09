Stop alla Meningite, grande successo per la raccolta fondi a Bassa

Venerdì 13 settembre al ristorante Bassa Marea di Cerreto Guidi si è tenuta la prima apericena dell'associazione Stop alla Meningite, nata 5 anni fa dopo la prematura scomparsa del 13enne Giovanni Locci per una sepsi fulminante. È stata una bella serata all'insegna della generosità, dell'allegria e della condivisione. La mamma del piccolo Giovanni, nonché presidente dell'associazione, ha ringraziato a nome di tutti i soci i titolari del ristorante per la loro disponibilità e tutti coloro che hanno partecipato. Il ricavato della serata servirà a realizzare alcuni dei tanti obiettivi dell'associazione tra cui aiutare la ricerca con la creazione di una brosa di studio. Ha inoltre sottolineato l'assoluta e fondamentale importanza dei vaccini per protteggere noi stessi ma anche gli altri, perché nessuno è immune da questa malattia.

Tutte le notizie di Cerreto Guidi