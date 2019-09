Il tartufo raccoglie le sagre di San Miniato per un evento unico

Largo ai guerre intestine, il tartufo bianco è il filo conduttore di tutto il territorio di San Miniato. Lo sarà alla prova della cena di lancio di martedì 24 settembre quando le cuoche e i cuochi delle 5 sagre delle frazioni (La Serra, Corazzano, Balconevisi, Ponte a Egola e San Miniato per rispettare l'ordine di successione in cui si terranno gli eventi) si troveranno nell'ex frantoio del convento di San Francesco in centro storico martedì 24 settembre per una cena unica. È stato presentato ieri durante un evento speciale per la stampa, assieme alle altre novità della stagione.

Una di queste per esempio è l'eliminazione della plastica anche nelle sagre 'satelliti' della Mostra Mercato, dove già nell'ultima edizione erano stati banditi rifiuti di questo tipo sostituiti da mater-bi o bio-plastiche. Oltre a questo, la presentazione il 23 ottobre della Mostra Mercato a Firenze, nella cornice spettacolare di Palazzo Vecchio, a celebrare il primo Granduca del Rinascimento toscano. Il legame tra la città della Rocca e quella di Ponte Vecchio sta nella figura di Ugolino Grifoni, consigliere di Cosimo I, la cui discendenza eresse il Palazzo Grifoni ancora esistente e sede oggi della Fondazione Crsm. Infine un'altra presentazione avverrà al parco gastronomico Fico di Bologna, con show cooking e uno stand dedicato al profumato tartufo bianco.

Tutte le notizie di San Miniato