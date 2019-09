Tuttocuoio-Grosseto, continua il periodo nero per i pontaegolesi

Tuttocuoio-Grosseto 1-2 (fonte Almanacco Calcio Toscano)

TUTTOCUOIO: Prisco, Ruggero, Chiti, Videtta, Diolaiti, Iroanya, Spera, Bagatti, Valenti, Ercoli, Chicchiarelli. A disp.: Marinaro, Segantini, Manetti, Bertolucci, Fino, Correa Belmonte, Benericetti, De Carlo, Principe. All.: Scardigli Nico

GROSSETO: Barosi, Sersanti, Milani, Cretella, Ciolli, Gorelli, Viligiardi, Fratini, Moscati, Boccardi, Giani. A disp.: Nunziatini, Sabatini, Da Pozzo, Polidori, Rosi, Castellazzi, Frosinini, Villani, Ravanelli. All.: Magrini Lamberto

RETI: 37' Boccardi, 36' st Moscati, 41' st Valenti

Poteva essere un Davide contro Golia, la sfida tra Tuttocuoio e Grosseto, un quartiere/rione di una frazione di un comune contro la squadra del capoluogo della provincia più grande della regione. Ma così non è stato e i neroverdi di Scardigli rimangono in fondo alla classifica a zero punti dopo i gol delle punte Moscati e Boccardi. Il gol della bandiera di Valenti nel secondo tempo ha scaldato un po' gli animi in questa umidissima giornata al Leporaia, poi i biancorossi hanno chiuso i conti portandosi a 4 punti in classifica.

