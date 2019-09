Use Rosa-Lucca, pareggio nonostante la buona prestazione delle empolesi

Seppur ancora amichevole, era una sfida attesa in casa Scotti quella di sabato contro Lucca, in quanto primo test contro una squadra di pari categoria. Ne è venuto fuori un inusuale pareggio a quota 60 ma, al di là del punteggio, le biancorosse hanno giocato una buona gara. Positiva l'intensità difensiva, giusto l'atteggiamento in campo e, seppur con i problemi tipici del periodo, la squadra ha dimostrato di aver imboccato la giusta strada.

"Ci sono stati alti e bassi - spiega coach Alessio Cioni - e molte cose sono da registrare, però sono sinceramente soddisfatto per come le ragazze stanno cercando di trovare la giusta chimica e per l'atteggiamento che mettono in campo e nel lavoro settimanale. Questo test con Lucca mi ha detto che stiamo lavorando bene ed andando nella giusta direzione".

"Altra nota positiva- prosegue - è aver visto in campo ragazze che solitamente giocano meno tipo Irene Ruffini che ha retto molto bene, una cosa molto importante quando ci troviamo davanti a squadra come Lucca che sono molto profonde".

Con queste parole di coach Cioni, la squadra riprende ora a lavorare in vista del prossimo step, l'amichevole di sabato prossimo ancora al Pala Sammontana contro un'altra pari-categoria, Vigarano.

il tabellino del match con Lucca:

Trimboli 4, Morris 5, Mathias 15, Ramò 5, Stepanova 8, Madonna 7, Narviciute 5, Manetti 1, Ruffini 4, Malquori, Mastrototaro. All Cioni (ass. Cesaro/Ferradini/Giusti)

Parziali: 23-12, 36-29, 44-44, 60-60

Fonte: Use Basket Empoli

Tutte le notizie di Basket