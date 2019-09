All'Use Computer Gross il quadrangolare di Piombino

Una gran bella Use Computer Gross prosegue nel modo migliore il suo precampionato. La squadra di Alessio Marchini vince infatti il memorial Scali a Piombino, battendo prima Cecina per 80-70 e poi in finale i padroni di casa per 69-51. Due prestazioni convincenti che consentono alla squadra di proseguire il lavoro in vista della prima di campionato in programma domenica 6 ottobre a Montecatini Terme.

<Sicuramente sono state due partite utili – spiega coach Alessio Marchini – abbiamo trovato due avversari differenti e con ambizioni diverse e questo ci ha permesso di provate diverse cose. Con Cecina, nella gara di sabato, abbiamo sempre controllato anche se talvolta, quando abbiamo preso vantaggi cospicui, abbiamo un po’ mollato o forzato alcune situazioni consentendo loro di restare in partita. Al di là di questo, comunque, i ragazzi hanno difeso bene come avevo loro chiesto ed anche in attacco ho visto buone collaborazioni>.

<Con Piombino – prosegue il tecnico biancorosso – avevamo preparato alcune cose dal momento che ci avevamo già giocato. Abbiamo perso Raffaelli per un problema alla caviglia e, malgrado questo, i ragazzi sono stati bravi a controllare e giocare insieme trovando punti anche dentro l’area, nonostante loro siano una squadra forte e fisicamente importante. Sono tutti segnali positivi, vedo che la squadra è molto disponibile e c’è fiducia e quindi, seppur siamo ancora in precampionato, queste sono cose che ci permettono di lavorare bene per continuare a crescere>.

La squadra tornerà in campo mercoledì sera a San Miniato e domenica alla Lazzeri con Fabriano.

I tabellini del torneo:

Semifinale:

Use Computer Gross-Cecina 80-70

Falaschi 2, Giannini 10, Gaye 2, Sesoldi, Vanin 6, Giarelli 11, Caceres 7, Raffaelli 27, Landi, Antonini 10, Perin 5, Calugi. All. Marchini (ass. Corbinelli/Magagnoli)

Parziali: 28-16, 17-17, 14-18, 21-19 Finale:

Piombino-Use Computer Gross 51-69

Falaschi 4, Giannini 11, Gaye 2, Sesoldi 2, Vanin 7, Giarelli 18, Caceres 15, Raffaelli 6, Landi, Antonini 6, Perin, Calugi. All. Marchini (ass. Corbinelli/Magagnoli)

Parziali: 12-19/24-41/39-56

