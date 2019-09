Anche i paracadutisti alla Festa dello Sport a Pescia

Il 183° Reggimento Paracadutisti Nembo ha partecipato ieri 15 settembre 2019 alla Festa dello Sport nel comune di Pescia (PT).

Diverse le attività che si sono svolte per le principali vie del centro storico coinvolgendo dalle 10:00 alle 19:00 cittadini di tutte le età, provenienti anche dai comuni limitrofi, che hanno potuto cimentarsi in numerose discipline sportive e visitare gli oltre 25 stand allestiti per l’occasione.

Il 183° Nembo ha preso parte all’evento con una dimostrazione di Tactical Fitness: circuito che prevede il susseguirsi in sequenza di esercizi specifici per la forza esplosiva e per la resistenza, con brevissimi tempi di recupero, migliorando le prestazioni del paracadutista e preparandolo ad affrontare in modo ottimale ogni esigenza operativa.

Inoltre i paracadutisti hanno esposto i mezzi e i materiali in dotazione alla Brigata Folgore dando la possibilità ai tanti curiosi di poter provare la sensazione di indossare il paracadute, o di poter apprezzare da vicino le caratteristiche del VTLM (Veicolo Tattico Leggero Multiruolo) “Lince”.

La giornata si è conclusa in tarda serata in un’atmosfera di soddisfazione da

parte di tutti gli organizzatori e dei rappresentanti delle istituzioni, tra cui il Sindaco Oreste Giurlani, che ringraziamo per l’opportunità offertaci.

La Festa dello Sport è stata una importante occasione di contatto tra la cittadinanza e la Forza Armata e l’ennesima conferma del legame esistente sul territorio tra la popolazione e i paracadutisti dell’Esercito Italiano.

Fonte: ufficio stampa

Tutte le notizie di Pescia