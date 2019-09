Nuovo anno scolastico, Castellaneta e Mannelli (GN): "Immobili non gestiti al meglio"

“Con il sopraggiungere in tutta Italia dell’inizio del nuovo anno scolastico - dice il responsabile del gruppo di Gioventù Nazionale – Empolese Valdelsa Lorenzo Mannelli - vorremmo riflettere brevemente su quanto la nostra Costituzione e la Convenzione sui Diritti del Fanciullo di New York stabiliscono in materia di diritto allo studio da una parte e di diritto alla salute dall’altra. Come Gioventù Nazionale ci poniamo come garanti della sete di conoscenza di tutti gli studenti e controllori contro ogni forma di propaganda e sopruso politico da parte di coloro che potrebbero indirizzare al pensiero unico i giovani, togliendo loro il diritto di sviluppare una propria posizione consapevolmente”.

“Vogliamo essere certi che, quando i ragazzi entrano nelle loro classi, ci sia un luogo accogliente, sicuro e persino protettivo ad attenderli e non avere dubbi sull’assenza di barriere architettoniche che si frappongano tra i giovani che frequentano tutti gli istituti e il loro diritto ad apprendere cose nuove, a scegliere quale sarà la strada professionale da intraprendere, a sognare il lavoro più adatto alle proprie caratteristiche e inclinazioni personali. Vogliamo che ogni scuola sia il posto in cui ogni ragazzo possa scoprire la voglia di impegnarsi e di combattere per i valori in cui crede, con quell’entusiasmo e quell'intraprendenza che solo i giovani sanno avere” conclude Mannelli.

“Purtroppo però spesso gli immobili non sono gestiti al meglio delle loro potenzialità, risultano troppo caldi nei mesi estivi e freddi in quelli invernali, umidi nelle stagioni più piovose – afferma Samuele Castellaneta, dirigente regionale FDI Toscana - e le condizioni ambientali non sempre sono in linea con le esigenze di studenti, insegnanti e personale ausiliario, che ogni giorno le popolano. Alcuni avrebbero bisogno di migliorie strutturali ed altri di maggiori controlli sulla presenza di parassiti e insetti. Per questo auspichiamo sempre una stretta collaborazione tra i diversi enti territoriali che sono chiamati a controllare che gli istituti siano consoni a garantire l’accesso a tutti ed il comfort necessario: è solo grazie ad una macchina amministrativa funzionante che si possono arginare il deteriorarsi e l’usura naturale a cui gli ambienti vanno incontro, ma che deve essere impedita portando un continuo miglioramento delle condizioni di studio e anche di lavoro.”

“D’altra parte – ribadisce Castellaneta - saremo sempre al fianco di coloro che, studenti, famiglie e lavoratori, vorranno un sostegno per assicurare alla parte più giovane della nostra società la possibilità di apprendere, divertirsi e sognare con serenità e senza temere né alcuna discriminazione né per la propria sicurezza.“

Fonte: Gioventù Nazionale – Empolese Valdelsa

