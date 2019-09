AspInPiazza inaugura la stagione sportiva a Montelupo

Conferma la sua presenza forte e numerosa l'Asp Montelupo, in una movimentata manifestazione sportiva in Piazza dell'Unione Europea questo 14 Settembre.

"AspInPiazza" il titolo scelto per inaugurare la stagione, che apre le danze presentando alla cittadinanza tutte le squadre dei settori sportivi, artistica ritmica e pallavolo.

L'intento era anche un altro, come ha detto il presidente dell'associazione Elio Canzano: "ASPinPIAZZA" è il momento per incontrarci tutti insieme atlete, tecnici e famiglie in un luogo che si trasforma da piazza a palestra all'aperto, è bello dare inizio da questa piazza alla nuova stagione sportiva 2019-2020, possiamo dire che siamo tutti qui per ripartire".

Dopo la botta incassata a fine agosto, con il tetto scoperchiato del PalaBitossi che aveva fatto realmente preoccupare per una ripresa di tutte le attività sportive, e l'immediato ripristino dello stesso grazie ad una efficientissima quanto tempestiva opera dei tecnici inviati dal comune di Montelupo, questo era il segnale che doveva essere dato.

Lo dovevano presidente, dirigenti ed istruttrici, alle proprie atlete ed alle famiglie che credono nella funzione dello sport come luogo di aggregazione sociale e civico.

Così, come in un palazzetto a cielo aperto, Piazza dell'Unione Europea è diventata per un pomeriggio lo spazio dedicato allo sport, nel quale ogni bambino o bambina che assisteva alle esibizioni delle atlete potesse confrontarsi in prima persona e mettersi in gioco.

Musica e colori hanno fatto da sfondo a percorsi, giochi e prove di ogni disciplina che più poteva catturare la loro attenzione, ed incuriositi, hanno infatti apprezzato il poter provare gli attrezzi e godere dell'accompagnamento e dei piccoli suggerimenti dei tecnici presenti in piazza a "dirigere i lavori".

Una bellissima manifestazione di sport riuscita grazie al sostegno di tanti, ed in particolare un ringraziamento va a tutti i volontari della Misericordia di Montelupo.

Giornata onorata anche dalla presenza delle cariche istituzionali che hanno salutato la cittadinanza intervenuta, il Sindaco Paolo Masetti e l'assessore allo sport Simone Focardi da sempre vicini a tutte le iniziative del territorio, hanno commentato:"L'idea di portare il palazzetto in piazza è stata ottima, come ottime sono sempre le idee di un'associazione che è facile supportare come amministrazione. Sono un gruppo coeso di dirigenti, istruttori e volontari che trasmette i valori sinceri dello sport, senza dimenticarsi del lavoro e degli obiettivi. Auguro ad Asp Montelupo, sia alle ginnaste che alle pallavoliste, una stagione intesa e ricca di soddisfazioni sportive, ma soprattutto le auguro di rimanere quello che è, in pieno spirito Asp."

Oltre che dalle cariche istituzionali, alle ragazze dell'Asp Montelupo Savino del Bene Volley Project anche i saluti di Paola Cardullo, campionessa mondiale 2002 da quest'anno in forza al team della Savino del Bene.

Un bel viatico per una splendida stagione sportiva che ci auguriamo essere piena di soddisfazioni per l'Asp Montelupo.

Fonte: ASP Montelupo - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Montelupo Fiorentino