Attacchi di riso, seconda tappa a Fucecchio con 'Sorellamen'

Per capire di più noi stessi ridendo fino alle lacrime, seconda tappa tra musica e teatro, al Poggio Salamartano di Fucecchio (Firenze), per la rassegna di teatro comico “Attacchi di Riso”. La sezione più comica del festival teatral gastronomico Utopia del Buongusto.

Giovedì 19 settembre 2019 alle 21,30 va in scena “Sorellamen” La vera storia di tre sorelle finte. Testo e regia di Andrea Kaemmerle. Con Valentina Grigò, Irene Rametta, Adelaide Vitolo ed Emiliano Benassai che cura l’adattamento musicale e suona il pianoforte. Una produzione di Guascone Teatro che firma anche Utopia.

Alle 20,00 cena a menù fisso ad euro 20. Informazioni e prenotazioni al 3280625881-3203667354. Programma completo su www.guasconeteatro.it. Da non perdere una visita al centro storico di Fucecchio con il Castello, la rocca, e il complesso religioso.

“Attacchi di riso” presenta due appuntamenti tutti da ridere, spalmati tra il 12 e il 19 settembre 2019. A cura del Comune di Fucecchio in collaborazione con Teatro Guascone di Pontedera. Il mini cartellone è inserito negli appuntamenti dell’estate 2019 di Fucecchio.

«Il tradizionale appuntamento con la rassegna Attacchi di Riso – spiega Daniele Cei, assessore alla cultura del Comune di Fucecchio – per la nostra città rappresenta la conclusione di un cartellone di eventi estivi molto ricco e sempre più apprezzato sia dai fucecchiesi che dalle tante persone che vengono da fuori. In questa edizione sono previsti spettacoli molto interessanti che non mancheranno di divertire e far riflettere il pubblico che sceglierà di passare una bella serata nella splendida cornice di Poggio Salamartano».

Sorellamen - La vera storia di tre sorelle finte (giovedì 19 settembre) è uno spettacolo brillante, vorticoso, impetuoso, contagioso, è un salto di un centinaio di anni indietro per raccontare il futuro ai nostri bisnonni. Insomma, una cosa tanto stranamente semplice da essere imperdibile. Galleggiare sulle tempeste della Seconda guerra mondiale cantando come tre donne olandesi col passaporto ungherese che presto saranno tre dive italiane; diventare mito ed immaginario collettivo senza essere mai se stesse. Uno spettacolo che saccheggia a piene mani il mondo del Trio Lescano e dei primi anni della radio. Il pubblico si troverà ad essere divertito testimone di una vicenda tra cronaca e storia, tra provincia e cambiamenti planetari. In scena tre attrici canterine con dinamite in pancia, miele nel cuore e il pepe nelle scarpe.

Istruzioni per un buon uso di Utopia in “Attacchi di Riso” - Gli spettacoli alle 21,30. Dopo ogni spettacolo verranno offerti al pubblico Vin Santo, cantuccini ed altri dolci. Si consiglia vivamente di prenotare le cene con almeno un giorno di anticipo telefonando direttamente ai numeri dell’organizzazione. Cena (facoltativa) ore 20,00 – Euro 12,00 –Escluso eventi speciali. Inizio spettacoli ore 21,30 ad euro 8,00 escluso eventi speciali. Cena dello Chef (novità dal 2018). Si tratta di cene speciali firmate da uno chef, più ricercate e spesso a tema euro 20,00.

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Fucecchio