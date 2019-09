Beccato a rubare nelle auto parcheggiate, 40enne arrestato

La scorsa notte i carabinieri del Norm di Firenze hanno arrestato un 40enne tunisino, irregolare e pregiudicato, trovato a rovistare in delle auto parcheggiate tra via Dei Serragli e viale Petrarca. Aveva portato via vari effetti personali, oltre ad una modica quantità di denaro ed un cellulare trovati all’interno.

Per il rapido intervento è servita la segnalazione al 112 di due residenti della zona. L'uomo è stato trovato ancora all'interno di un'auto.

L’uomo, non nuovo a simili reati, era riuscito in precedenza ad aprire, senza forzarle, altre due vetture rubando quanto di valore trovato all’interno. Inutile il tentativo del soggetto di fornire false generalità ai militari, perché è bastato il riscontro delle impronte digitali per risalire alla sua esatta identità.

Tutta la refurtiva recuperata è stata restituita ai legittimi proprietari, mentre il coltellino svizzero è stato sequestrato. L'uomo è stato arrestato per furto aggravato continuato e denuncaito per aver fornito false generalità, porto di armi od oggetti atti ad offendere nonché per la violazione delle leggi sull’immigrazione. Quest'oggi si è tenuto il processo per direttissima.

