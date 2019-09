Borseggiatrice bloccata dalla municipale di Firenze

Aveva portato via la borsa a una turista ma è stata vista e immediatamente bloccata dalla Polizia Municipale di Firenze. Si tratta di una 30enne, originaria dell’est Europa, colta in flagrante da una pattuglia del Reparto anticrimine. La borseggiatrice e un suo complice avevano appena rubato la borsa a una coppia di turisti cinesi: l’uomo è riuscito a scappare mentre la donna è stata bloccata. La borsa è stata restituita ai proprietari che hanno sporto querela. Gli agenti hanno effettuato anche una perquisizione presso la guest house dove era domiciliata la donna, per fermare anche il complice. L’uomo è ancora ricercato.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

