Cade da 6 metri mentre cerca di rientrare in casa dal balcone

Voleva entrare in casa ma non aveva le chiavi e nessuno rispondeva al campanello, così ha pensato di arrampicarsi su un balcone, prima di cadere da un'altezza di 6 metri. Adesso è in prognosi riservata: si tratta di un 43enne italiano di Montaione, adesso ricoverato in prognosi sanitaria al 'San Giuseppe' di Empoli. Quando è avvenuto il fatto era sotto effetto di alcolici e droghe. Oltre ai sanitari inviati dal 118, sono intervenuti anche i carabinieri. L'uomo non è in pericolo di vita.

Tutte le notizie di Montaione