Prima campanella a Poggio a Caiano, i saluti del sindaco ai ragazzi delle prime

La prima campanella è suonata anche a Poggio a Caiano per oltre mille studenti. Il sindaco Francesco Puggelli e l’assessore alla Pubblica Istruzione Fabiola Ganucci, accompagnati dalla nuova dirigente scolastica Antonella Federico, hanno portato i saluti dell’Amministrazione alle ragazze e ai ragazzi delle prime classi delle scuole Edmondo De Amicis, Lorenzo il Magnifico e Filippo Mazzei. Le altre scuole saranno visitate nei prossimi giorni dal sindaco, intenzionato ad augurare di persona un buon inizio dell’anno scolastico a studenti, insegnanti e personale ATA. Un particolare omaggio è stato riservato ai “primini” delle Lorenzo il Magnifico e delle De Amicis di Poggetto: una borraccia per consentire ai piccoli di evitare l’uso delle bottigliette in plastica. “Non un semplice oggetto ma un messaggio al quale teniamo moltissimo – ha spiegato il sindaco nel salutare genitori e studenti – si tratta di un benvenuto ai più piccoli nel segno del rispetto dell’ambiente e del futuro".

Fonte: Comune di Poggio a Caiano - Ufficio Stampa

