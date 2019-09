Capriolo incastrato in un cancello, salvato a Empoli

Un capriolo rimasto incastrato nel cancello di una casa privata in via del Terrafino è stato liberato dai vigili del fuoco di Empoli questa mattina alle 9.30. I pompieri sono stati chiamati nelle campagne vicino la ferrovia per salvare l'ungulato. Grazie al divaricatore, strumento utilizzato anche per estrarre feriti dalle lamiere negli incidenti stradali, le sbarre sono state aperte e l'animale è tornato in libertà. La siccità e il proliferare di queste specie porta animali come questo a cercare cibo anche in città e, in questo caso, nelle case di campagna.

