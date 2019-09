Cattura 5 cardellini per venderli, ma viene fermato in A1 dalla polstrada

La Polizia Stradale di Arezzo ha denunciato un uomo che, al volante della sua auto, stava trasportando 5 cardellini in una scatola di legno, di quelle utilizzate per contenere bottiglie di champagne. E’ accaduto sull’A/1 ieri mattina quando lui, un 42 originario dal Marocco ma residente a Vignola (MO), da solo stava transitando nell’aretino ed è stato notato da una pattuglia della Sottosezione di Battifolle. Gli investigatori si sono insospettiti e gli hanno intimato l’alt, conducendolo all’area di servizio di Badia al Pino per controllarlo. Lo straniero, proveniente da Orvieto (TR), non ha saputo giustificare la presenza degli uccellini, che erano tutti privi di anelli identificativi. A quel punto i poliziotti, insieme ai Carabinieri-Forestali di Monte San Savino, hanno contattato un veterinario per farli visitare, che li ha trovati in buone condizioni e ha suggerito di liberarli per evitargli ulteriore stress. Cosa che è avvenuta con successo, tant’è che i cardellini hanno subito preso quota e si sono allontanati senza problemi.

Lo straniero è stato denunciato dalla Polstrada per aver violato la normativa in tema di protezione della fauna selvatica.

Fonte: Polstrada

