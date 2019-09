Il Chianti ritratto da Roberto Germogli, ora che il suo sguardo unico non c'è più

“Non si contano le volte in cui Roberto, inviato tra un servizio e l’altro a ritrarre il Chianti, riusciva in poco tempo a cogliere la sua stessa anima: i luoghi, la gente, le bellezze culturali e ambientali, le tradizioni e i fatti di cronaca. Forte dell’esperienza quarantennale, si abbandonava da grande e appassionato professionista al piacere di produrre scatti in sequenza, orientando, guidando alla posa, all’espressione più naturale, era un vero e proprio talento dell’immagine con una forte sensibilità e una carica di umanità che lo facevano sentire sempre a proprio agio, con chiunque. Roberto irrompeva nel cuore di un’inaugurazione e, felici della sua presenza, tutti eseguivano le sue disposizioni…”. Si lasciano andare alla commozione i sindaci Roberto Ciappi, Paolo Sottani e David Baroncelli nel ricordare il fotografo del quotidiano fiorentino, Roberto Germogli, colui che ha conosciuto approfonditamente il territorio presidiandolo al fianco della sua inseparabile Nikon.

Con la macchina fotografica tra le mani, nel corso degli anni, ha fermato nel tempo e nello spazio i momenti più significativi del territorio chiantigiano, lui che di Barberino Tavarnelle, Greve in Chianti e San Casciano Val di Pesa amava mettere a fuoco i particolari, le persone, gli scorci paesaggistici, le testimonianze architettoniche di pregio storico tra cui le pievi, i castelli e le antiche dimore. “Ci uniamo al cordoglio della famiglia, in particolare del figlio Riccardo e del nipote Tommaso, per l’improvvisa scomparsa di Roberto – dicono i sindaci – lo ricordiamo sempre col sorriso, mai affaticato nonostante i lunghi tratti che percorreva, è stato un professionista della comunicazione di grande valore, un compagno di viaggio nella storia della nostra comunità e della vita pubblica del Chianti e grazie a lui la memoria locale e la visibilità del territorio sono cresciute insieme all’arte della verità, quella che Roberto ricercava in ogni cosa e che ci ha insegnato a riconoscere e ad apprezzare”.

Dei tanti lavori realizzati nel Chianti le amministrazioni comunali ricordano la presenza costante in occasione dell’Expo del Chianti Classico di Greve, l’allestimento di un evento espositivo a Palazzo Malaspina con le foto che ritraggono la drammaticità dell’alluvione e la pubblicazione di un volume fotografico sulle eccellenze e l’identità sancascianese, presentato proprio insieme a Roberto Germogli, lo scorso maggio.

Un ultimo pensiero, con il quale si stringe al dolore dei familiari, è espresso dall’Ufficio stampa dell’Unione comunale del Chianti fiorentino. “Tante volte mi sono trovata a collaborare con te e tutte le volte che ti vedevo all’opera imparavo qualcosa di nuovo, imparavo a documentare sogni, aspirazioni, eventi, ti ringrazio per tutto quello che hai fatto e per come lo hai raccontato, hai impresso un segno indelebile nella storia del fotogiornalismo”.

Fonte: Ufficio stampa associato del Chianti Fiorentino

