Il Club Scherma Cambiano di Empoli amplia le proprie attività: in arrivo nuovi corsi

Sono infatti in partenza presso la sede in Via Achille Grandi, 46, nella zona industriale Terrafino, alcuni nuovi corsi: ginnastica pelvica e posturale, tenuto dall’istruttrice Ilaria Fiorini, il Lunedì e il Mercoledì alle 13 e alle 18.30 (con orario comunque flessibile da concordare con l’istruttrice).

Si tratta di due attività molto importanti che intervengono in zone importanti del nostro corpo: la ginnastica posturale agisce infatti con esercizi mirati per riportare armonia e benessere, anche contro patologie della colonna vertebrale e cervicalgia.

La ginnastica pelvica è invece molto consigliata per le donne pre e post parto, ma è adatta per tutte le età e agisce contro incontinenza e prolassi dopo un intervento, ma anche per regolarizzare i sistemi ormonali e combattere ritenzione o pancetta che non va via.

Sono inoltre in partenza anche i corsi di Pilates e di scherma Master, adatta quindi agli adulti di tutte le età, che abbiano voglia di cimentarsi con questa disciplina.

È prevista la possibilità di effettuare un periodo di prova gratuita. Per maggiori informazioni scrivere a info@clubschermacambiano.it, oppure contattare Ilaria Fiorini al 3339881082, o Mario Rosati al 3482339170.

Fonte: Club Scherma Cambiano

