Concorsi, due posti di Istruttore amministrativo per il Comune di Montelupo

Il Comune di Montelupo Fiorentino ha indetto un bando di concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di 2 posti a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di “Istruttore amministrativo/Esperto” Categoria C – Posizione economica C1, di cui n. 1 con riserva a favore del personale interno del Comune di Montelupo Fiorentino.

Bando di Concorso.

Schema di Domanda di partecipazione al concorso.

La domanda di ammissione al concorso deve essere redatta in carta libera secondo lo schema allegato e indirizzata al Responsabile dell’Ufficio Associato del Personale. La domanda di ammissione al concorso deve essere debitamente sottoscritta. Alla domanda va inoltre allegata fotocopia chiara e visibile di un documento di identità in corso di validità. Le dichiarazioni fatte nella domanda sono rese a temporanea sostituzione della relativa documentazione che dovrà essere prodotta dal candidato prima dell'eventuale assunzione.

Alla domanda di ammissione al concorso deve essere allegata la ricevuta del versamento della tassa di Selezione di 10 euro.

Il termine per la presentazione della domanda è perentorio e scadrà il giorno 14 Ottobre 2019, alle ore 13:00. La domanda può essere: 1. consegnata direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Montelupo Fiorentino, Viale Cento Fiori 34 – Montelupo Fiorentino, in orario di apertura dell’Ufficio Unico; 2. spedita a mezzo di raccomandata A.R., ma deve in ogni caso pervenire (deve cioè essere in possesso dell’Amministrazione Comunale di Montelupo Fiorentino) entro le ore 13.00 del termine sopra stabilito del 14 Ottobre 2019.

