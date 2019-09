Corri la Vita, ospite il giornalista Giovanni Minoli

Sarà il celebre giornalista Giovanni Minoli a dare il via alla XVII edizione di CORRI LA VITA, che si svolgerà nel capoluogo toscano domenica 29 settembre. L’evento è uno degli appuntamenti più attesi e partecipati all’insegna della solidarietà, promuovendo la raccolta di fondi per progetti dedicati alla prevenzione e cura del tumore al seno.

“Anche quest’anno grazie all’impegno di tanti amici - spiega Bona Frescobaldi, Presidente dell’Associazione CORRI LA VITA Onlus - abbiamo organizzato un evento ricco di novità, animato come sempre da persone generose e attente, che vogliono testimoniare la propria solidarietà nei fatti e con entusiasmo”.

L’organizzazione di CORRI LA VITA ha studiato due nuovi percorsi diversificati per gradi di difficoltà: un primo percorso di circa 11 km, che parte da piazzale Vittorio Veneto (Cascine), attraversa ponte alla Vittoria, raggiunge via Pisana e passa per il Giardino Strozzi e via del Monte Oliveto, nuove tappe dell’edizione 2019; prosegue in direzione piazza Pitti e lascia l’Oltrarno da Ponte alle Grazie, per continuare verso Santa Croce, toccare Ponte Vecchio, Piazza Signoria, Duomo e Battistero e rientrare alle Cascine.

Il secondo itinerario di circa 5,5 km sarà costellato da una serie di tappe di carattere culturale e attraverserà anche parte dell’Otrarno per poi tornare verso il piazzale di partenza passando da Ponte alla Carraia.

Il 29 settembre sarà una grande giornata di solidarietà, sport e cultura: come da tradizione, gli iscritti avranno la possibilità di visitare gratuitamente mostre e musei durante tutta la giornata semplicemente indossando la maglia di CORRI LA VITA 2019 o esibendo il certificato di iscrizione, a Firenze e non solo.

Per la prima volta - anche a ricordare l’impegno sul territorio del Progetto EVA - si apriranno le porte dei musei di Prato, Empoli, Pistoia, Montelupo Fiorentino e Borgo San Lorenzo.

Tra i poli culturali che hanno aderito troviamo anche quest’anno Palazzo Strozzi con la grande retrospettiva dedicata alla pittrice russa Natalia Goncharova, straordinaria figura femminile nell’arte del Novecento.

Mete culturali gratuite previste per i partecipanti alla passeggiata:

Mattina dalle 9,00 alle 13,00: (n. 7 mete)

1. Limonaia di Villa Strozzi, via Pisana 77

2. Chiesa di San Bartolomeo a Monte Oliveto, via di Monte Oliveto

3. Vecchio Conventino, via Giano della Bella 20 (apertura 9 -19)

4. Chiostro e Sala ex Leopoldine, piazza Tasso 7

5. Sala Vanni, piazza del Carmine 14

6. Palazzo Rinuccini e Teatro Ottavio Rinuccini, via Santo Spirito 39

7. Palazzo Lenzi, (sede Institut français de Florence), piazza Ognissanti 2

Pomeriggio dalle 14,00 alle 18,00 (n. 23 mete)

1. Palazzo Strozzi, piazza Strozzi

2. Museo Salvatore Ferragamo, piazza Santa Trinita 5 (ingresso gratuito 10-19.30)

3. Da Vinci Experience, piazza Santo Stefano 5

4. Museo Novecento, piazza Santa Maria Novella 10

5. Museo Bardini, via dei Renai 37 (ingresso gratuito 14 -17, ultimo accesso ore 16,30)

6. Forte Belvedere, via di San Leonardo 1 (ingresso gratuito dalle 14 alle 18)

7. Complesso Monumentale di Santa Maria Novella, piazza della Stazione 4 e piazza Santa Maria Novella (ultimo accesso ore 16,45)

8. Museo di Palazzo Vecchio, piazza della Signoria (ingresso gratuito 14-18)

9. Gucci Garden, piazza della Signoria 10

10. Museo del Calcio, viale Aldo Palazzeschi 20

11. Museo Marino Marini, piazza San Pancrazio

12. Deposito del Carro del Fuoco (il Brindellone), via il Prato 48 (apertura 10-17)

13. Museo Stibbert, via Federigo Stibbert 26

14. Gabinetto di fisica della Fondazione Scienza e Tecnica, via Giusti 29

15. Museo degli Innocenti, Piazza Santissima Annunziata 13

16. Museo Galileo Chini, piazzale Lavacchini 1, Borgo San Lorenzo

17. Museo della Ceramica, piazza Vittorio Veneto 10, Montelupo Fiorentino

18. Museo del Vetro, via Ridolfi 70, Empoli (ingresso gratuito 14-19)

19. Museo della Collegiata, piazzetta della Propositura 3, Empoli (ingresso gratuito 16-18)

20. Casa del Pontormo, via Pontorme 97, Empoli (ingresso gratuito 16-18)

21. Museo del Tessuto, via Puccetti 3, Prato (ingresso gratuito 15-19)

22. Museo Pecci, viale della Repubblica 277, Prato

23. Palazzo Buontalenti, via de’ Rossi 7, Pistoia

Il testimonial grafico di questa XVII edizione è una delle opere più celebri di Andrea del Verrocchio, maestro di Leonardo: ad indossare la maglia 2019 firmata da Salvatore Ferragamo è infatti il Putto con delfino, statua bronzea conservata a Palazzo Vecchio ed ora esposta alla National Gallery of Art di Washington l'esposizione "Verrocchio: Sculptor and Painter of Renaissance Florence", a cura di Andrew Butterfield.

La t-shirt ufficiale di CORRI LA VITA 2019 è rosa ed il suo packaging è totalmente biocompostabile.

Per chi vorrà sostenere il progetto CORRI LA VITA ma non potrà parteciparvi di persona, la t-shirt ufficiale sarà recapitata gratuitamente a casa in tutta Italia grazie a un accordo con BRT Corriere Espresso e BoxOffice: sarà sufficiente effettuare una donazione minima di 10 euro direttamente al link http://www.boxofficetoscana.it/eventi/corrilavita/

Invitiamo tutti a farsi una foto e pubblicarla sui propri canali social utilizzando l’hashtag #corrilavitainitalia

Di seguito i punti dove è possibile iscriversi fino a giovedì 26:

LILT Firenze Viale D. Giannotti, 23

Firenze Marathon Viale Fanti, 2

L’Isolotto dello Sport Via dell’Argingrosso, 69 A/B

Ottica Fontani Viale Filippo Strozzi, 18

FILE Via San Niccolò, 1 – Firenze

Game 7 Athletics Piazza Duomo, 6/r

Universo Sport Via Masaccio, 201

Universo Sport Via Sandro Pertini, 36 / Viale Guidoni

Game 7 Athletics / I Gigli Via San Quirico, 165

Mercato Centrale di San Lorenzo Piazza del Mercato Centrale (piano terra)

Erboristeria Natura Verde Via Gioberti, 52/r

In via Martelli saranno allestiti degli appositi gazebo nei giorni di venerdì 27 e sabato 28 dalle 10,00 alle 17,00.

Aspettando CORRI LA VITA si può sostenere la raccolta fondi nelle province di Firenze, Prato, Pistoia e Arezzo con tante iniziative.

A partire dalla spesa: fino al 29 settembre Unicoop Firenze devolverà a CORRI LA VITA

il 5% delle vendite di frutta e verdura fresca Vivi Verde Coop (sfusa e confezionata), mentre Conad del Tirreno, dal 26 al 29 settembre, donerà il 10% dell’incasso delle vendite sulle linee “Sapori&Dintorni”, “Verso Natura”, “Alimentum” e “Piacersi”, oltre alle linee Bio, Veg, Equo ed Eco.

Dal 27 al 29 settembre il ristorante Obicà proporrà ai clienti uno speciale menù dedicato a CORRI LA VITA, destinando parte del ricavato all’Associazione.

Da non perdere gli appuntamenti in programma sabato 21 settembre al Mercato Centrale di Firenze dalle 12,00 con tanti amici della manifestazione e domenica 22 settembre con Le 100 Botteghe di Via Gioberti, oltre alla mostra fotografica dell’artista belga Janine Laurent Josi, in programma da lunedì 23 settembre al 13 ottobre alla Tethys Gallery di Firenze (via dei Vellutini 17R) in occasione della Florence Art Week organizzata dalla Biennale Internazionale dell’Antiquariato: tre bellissime occasioni per contribuire alla raccolta fondi di CORRI LA VITA.

Nella sede di LILT in viale Giannottti è possibile anche acquistare il merchandising ufficiale e contribuire ulteriormente alle donazioni.

I testimonial che hanno indossato la maglietta 2019 sono Amanda Lear, icona pop internazionale che ha inviato personalmente la fotografia dalla sua casa di Parigi, il regista Luca Guadagnino protagonista agli Oscar nel 2018 con Chiamami col tuo nome, Stefano Massini autore della “Lehman Trilogy” e consulente artistico del Piccolo Teatro di Milano, Beatrice Venezi giovane ed affermata direttrice d’orchestra, Angela Rafanelli attrice e simpaticissima “Iena” alla tv, oltre ai cantanti Alessandra Amoroso ed Enrico Nigiotti, i “giallisti” Carlo Lucarelli e Marco Vichi con il giornalista Bruno Vespa, lo scrittore e speaker radiofonico Fabio Marelli, il poeta Valerio Magrelli e la regista Elisa Fuksas.

Oltre ai singoli donatori, tra le aziende più generose che hanno aderito all’appello di CORRI LA VITA, quest’anno segnaliamo e ringraziamo:

Salvatore Ferragamo, Beyfin, Erasmus+/Indire, Intesa SanPaolo, Unicoop Firenze, Conad del Tirreno, Ottod’Ame, ALI SpA, Aquila Energie, GEST, Devon&Devon, AON, Regione Toscana, Starhotels, Universo Sport / Game7Athletics, Farmacie Fiorentine Afam, Findomestic Banca, Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, Lichtena, Federfarma Firenze, LeoFrance, ENEL, EsseGi, CrossMedia Group, Giusto Manetti Battiloro, Ippodromo del Visarno, Il Consorzio Il Cappello di Firenze, Cartiere Carrara, Baker Hughes – General Electric, Brandini, Frisbi - Gruppo Tera, Pandolfini Casa d’Aste, Le 100 Botteghe di via Gioberti, Obicà, Valsoia, Venchi, Dreoni, Ristorante Frescobaldi, Hotel Savoy, Angela Caputi, Biomerieux, Janine Laurent Josi e Thesys Gallery.

Un ringraziamento inoltre ai partner: Damiani, Chopard, Tod’s, Angela Caputi, Dreoni, Ottica Fontani, Nikon, Asmana, Venchi, Fondazione Teatro della Toscana, Fulvio Massini Consulenti sportivi.

Premiazioni: oltre ai tradizionali primi tre uomini e tre donne in ordine di arrivo, verrà consegnato un riconoscimento anche ai tre gruppi più numerosi: aziende, società sportive e palestre, associazioni, universitari, scuole etc. Novità di quest’anno il nuovo “Premio Erasmus+/Indire” assegnato al miglior classificato nel gruppo Erasmus.

Per i più piccoli giochi e sorprese accompagnati dalla mascotte 2019: il coniglio Bing.

Alla manifestazione parteciperanno ache un gruppo di medici riabilitatori appartenenti alla SIMFER (Società Italiana Medicina Fisica e Riabilitazione) che con i loro pazienti portatori di diverse disabilità - prevalentemente motorie - prenderà parte alla manifestazione.

Infine, lo street food sarà protagonista in piazza Vittorio Veneto: per tutta la durata della manifestazione numerose postazioni saranno attive lungo il viale alberato che circonda la piazza devolvendo il 20% degli incassi a CORRI LA VITA.

CORRI LA VITA 2019 è una straordinaria opportunità per trascorre un’intera giornata, dalle 8,00 alle 18,00, all’insegna della solidarietà, del benessere e della cultura.

Ogni euro donato sarà destinato come sempre ad azioni concrete per sostenere le donne che affrontano la sfida del tumore al seno: per questo è fondamentale il contributo di tutti!

In piazzale Vittorio Veneto sarà allestita l’unità mobile Ispro - Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica - per effettuare le mammografie.

La prestazione di mammografia rientra nel Servizio Sanitario Nazionale per cui dovrà essere ver¬sato il ticket se dovuto e per effettuarla sarà necessaria la richiesta del medico di base. Sempre sabato e domenica sarà presente anche il camper della LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Firenze - dove saranno svolte visite di prevenzione melanoma totalmente gratuite e senza bisogno di ticket.

In entrambi i casi la prenotazione andrà effettuata nei giorni precedenti l’evento (fino ad esaurimento delle disponibilità) con¬tattando il numero telefonico della Lilt 055 576939.

Nato nel 2003 per iniziativa della presidente Bona Frescobaldi e organizzato da Associazione CORRI LA VITA Onlus questo straordinario appuntamento - sportivo non competitivo - ha raccolto e distribuito nelle precedenti 16 edizioni 5.690.000 euro, riunendo quasi 335.000 partecipanti e consentendo un’assistenza di qualità a oltre 450.000 donne.

Obiettivo della raccolta fondi 2019 è continuare a finanziare il Progetto EVA, promosso e messo a punto dall’Associazione CORRI LA VITA Onlus in collaborazione con LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, Sezione di Firenze), per sostenere le donne malate di tumore rispetto alle problematiche legate alle conseguenze delle cure chemioterapiche nell’intera Area Vasta Fiorentina (con ambulatori dedicati a Firenze, Prato, Empoli, Pistoia). Oltre a questo, verrà garantito il sostegno ai tre progetti storici: Ce.Ri.On. Centro Riabilitazione Oncologica di Villa delle Rose in collaborazione con LILT Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Firenze, FILE Fondazione Italiana di Leniterapia Onlus e SenoNetwork Italia Onlus, portale che riunisce le Breast Unit italiane.

Un grazie particolare a tutti i volontari di LILT Firenze, Firenze Marathon e Città Nascosta che rendono possibile la manifestazione.

