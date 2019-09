Corso gratuito per tecnico di cucina, ultimi giorni per iscriversi

Sono in scadenza le iscrizioni al corso gratuito di qualifica professionale per “tecnico di cucina” rivolto a disoccupati, inoccupati e inattivi.

La figura professionale del tecnico di cucina opera nel settore enogastronomico e sviluppa competenze che vanno dalla preparazione dei pasti alla gestione del business dell’azienda ristorativa.

La durata del percorso formativo è di 612 ore, articolate in 300 ore di aula, 30 ore di orientamento professionale e 270 ore di stage in aziende del comparto ristorativo della provincia di Pistoia. Il percorso include anche 12 ore di formazione obbligatoria per l’acquisizione dell’attestato Haccp.

Si tratta di un percorso formativo finanziato dalla Regione Toscana attraverso i fondi Fse per la formazione strategica. Le lezioni si svolgeranno nella sede di Cescot Confesercenti Pistoia e nei laboratori di Montecatini Terme. Per informazioni e iscrizioni (entro il 19 settembre alle ore 12): 0573.927727.

Fonte: Cescot Confesercenti Pistoia

