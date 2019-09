Esercitazione con diga anti-alluvione al Museo Bardini, già colpito nel '66

“Il prossimo 5 ottobre in occasione della prima giornata fiorentina della protezione civile faremo una esercitazione con una diga anti-alluvione al museo Bardini”. Lo ha annunciato, intervenendo questo pomeriggio in consiglio comunale, la vicesindaca e assessora alla protezione civile Cristina Giachi.

“Sarà il primo test di difesa idraulica che riguarda un museo fiorentino – ha spiegato la vicesindaca – il Bardini è stato scelto per la sua collocazione: è vicinissimo all’Arno e fu semidistrutto nell'alluvione del '66”. Tecnicamente si tratta di una diga mobile in pvc attivata dalla pressione dell'acqua che si aziona quando l'onda cresce. “Sarà anche un modo per attivare l'attenzione della città e del suo tessuto economico – ha concluso la vicesindaca Giachi – cerchiamo sponsor per estendere questi progetti alle altre strutture comunali”

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

