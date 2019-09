Fucecchio Motor Show, un grande successo a favore de La Calamita Onlus

Ancora un successo per il Fucecchio Motor Show, manifestazione che anche quest’anno ha regalato una giornata di spettacoli e divertimento per tutti gli appassionati delle due e quattro ruote, con il ricavato interamente devoluto all’associazione La Calamita Onlus.

Oltre alle attrazione ormai classiche, quest’anno spazio anche a grandi novità come il pit bike motocross, le stunt moto e le bici elettriche. Pubblico di appassionati letteralmente in delirio per gli spettacoli delle auto sport storia, rallye e drift, con il pluripremiato driver Giovanni Dalla Pozza e il suo team su tutti, che hanno anche omaggiato il sindaco Alessio Spinelli con una dedica personale.

Un bilancio, insomma, assolutamente positivo per una manifestazione che sta crescendo di anno in anno, richiamando sempre un maggior numero di appassionati e anche tantissimi bambini.

Grande soddisfazione da parte dell’organizzatore e ideatore Dino Ringressi, che ringrazia l’amministrazione comunale e tutti i volontari che hanno collaborato alla buona riuscita dell’evento, il cui scopo benefico ha reso ancor più bella e nobile l’iniziativa.

Un'ampia carrellata di immagini dell'evento è disponibile sulla pagina Facebook del Fucecchio Motor Show e sulla pagina Instagram dell'organizzatore Dino Ringressi (@dinoringo66)

