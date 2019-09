Giuliani: "Firenze città green coi bus ibridi, ora stretta sui titoli di viaggio"

“Sono stati presentati, nei giorni scorsi, gli undici nuovi autobus ibridi della flotta Ataf che vanno ad aggiungersi ai 30 già in servizio. Firenze – ha sottolineato la vice presidente del Consiglio comunale Maria Federica Giuliani – è la città più “green” d'Italia. La raccomandazione, da parte dell'amministrazione comunale, è di far utilizzare di più i mezzi pubblici e di pagare il biglietto”.

A questo proposito la vice presidente del Consiglio comunale Maria Federica Giuliani ha presentato una domanda d'attualità, alla quale ha risposto l'assessore alla mobilità Stefano Giorgetti, per sapere se sarà introdotto un sistema di controllo più efficace e cogente di controllo del titolo di viaggio e quali soluzioni, come avviene all'estero che si oblitera solo dalla parte dell'autista, con relativo controllo immediato, possono essere adottate.

“Con i nuovi mezzi l'ingresso è solo dalla porta davanti, dove siede l'autista, e l'uscita dalla porta centrale. Occorrerebbe un maggiore aspetto educativo – ha risposto l'assessore Giorgetti – e, soprattutto, si dovrebbe strisciare sempre il titolo di viaggio. Sono, infatti, previste sanzioni anche per chi ha l'abbonamento ma non striscia. Ho visto anch'io, quando prendo i mezzi pubblici, che in tanti non strisciano e ci sono state anche polemiche con dei genitori che giustificavano i figli che non strisciano l'abbonamento perché ogni volta devono tirare fuori il titolo dallo zaino o dalla borsa. Dobbiamo portare avanti il progetto già previsto dalla Regione, che impone di strisciare sempre il titolo di viaggio e renderlo più efficace”.

“C'è ancora molto lavoro da fare tra gli utenti. Non siamo come all'estero dove tutti si mettono in fila per strisciare il proprio titolo di viaggio – ha concluso Maria Federica Giuliani – ma questa buona abitudine, che è anche una questione di educazione va portata avanti con la collaborazione di tutti e, soprattutto, tutti devono essere provvisti di titoli di viaggio”.

