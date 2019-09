Immobile ex Desio e Robè acquisito dalla Atefi di Navacchio

Si è tenuta oggi, presso la sede del commissario giudiziale la fase conclusiva del concordato preventivo che ha visto coinvolta, la storica ditta Desio e Robè.

Ad aggiudicarsi l’immobile destinato ad uso commerciale-industriale, di oltre 13000 metri quadrati è stata la Atefi s.r.l., società italo svizzera che opera nel settore dell’import-export dal 1987, con sede a Navacchio e guidata dall’imprenditrice pisana Annalisa Toni.

"Un’operazione - commentano i soci dell'Atefi, Annalisa Toni e Jean Marc Romelli - che porterà a nuova vita gli spazi oramai chiusi da anni. Crediamo fortemente nel territorio e vogliamo spostare all'interno dei capannoni la nostra sede logistica".

"Valuteremo - aggiunge l'amministratore unico Annalisa Toni - se affittare porzioni di immobile per offrire una sede logistica anche ad altri imprenditori". "Infine - concludono i soci - stiamo lavorando per creare nuove opportunità anche occupazionali per il territorio e siamo pronti a spostare la sede della società oltre che realizzarci un centro direzionale".

Tutte le notizie di Cascina