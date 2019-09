Incendio a Ponticelli tenuto a distanza da Coop e distributore di benzina

Un incendio ha arso 200 metri quadrati di terreno tra la Coop di Ponticelli (Santa Maria a Monte) e il distributore Agip nel pomeriggio di oggi. A intervenire per gestire la situazione i vigili del fuoco di Castelfranco di Sotto, aiutati dai volontari della protezione civile della Pubblica assistenza di Santa Maria a Monte. Sul posto anche i carabinieri. La chiamata ai soccorsi è stata fatta alle 15.15, dopo circa un'ora l'intervento è stato concluso. Il vento che spirava nella piana tra il comprensorio e la Valdera non ha reso semplici le operazioni. L'incendio è stato contenuto così da non lambire nessuno dei due esercizi commerciali su menzionati.

