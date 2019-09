La Bruno Manetti apre il primo Monomarca in Germania

Il 1° agosto 2019 la Bruno Manetti, azienda di Montelupo Fiorentino, leader nella maglieria in cashmere ha aperto il primo negozio monomarca in Germania. Il Flagship Store della Manetti si trova a Kampen, nell`isola di Sylt nel nord del paese, meta turistica molto esclusiva: è chiamata infatti la “regina del Mar del Nord” amata soprattutto dai cittadini tedeschi e molto frequentata dal Jet set teutonico.

Molti VIP infatti hanno a Sylt la propria residenza per le vacanze, una sorta di Hamptons della Germania Il mercato tedesco è quello dove 25 anni fa il marchio fiorentino ha iniziato la propria avventura, riscuotendo subito un grandissimo successo; ad oggi Bruno Manetti in Germania è sinonimo di qualità, tradizione, cura nel dettaglio ed espressione del puro e autentico Made in Italy.

Da anni molte boutiques di Sylt vendono i capi di Bruno Manetti, il prodotto è sempre stato molto apprezzato sia dai turisti che dalla gente del posto. La clientela molto esigente dell`isola ha fin da subito apprezzato la grande ricercatezza delle collezioni della Manetti, da qui l` idea di avere un proprio punto vendita.

Da questa esigenza è nata la collaborazione con una delle più rinomate boutique di Sylt, che ha permesso alla Bruno Manetti di avere il proprio flagship store sul mercato tedesco. Il negozio si trova sulla via principale di Kampen, vicino ad altri monomarca di prestigio ed ha sede in una costruzione tipica dell’isola del nord Germania, con il caratteristico tetto in paglia.

Il fondo commerciale si estende per circa 100 mq. ed espone tutta la collezione, i n modo da garantire al cliente ampia scelta di modelli e colori. La Bruno Manetti Cashmere punta molto su questo tipo di collaborazione, sono già in programma altri store monomarca nei mercati di maggior influenza del brand. Lo Store di Sylt è quindi da considerare il prototipo per la strategia di espansione del marchio.

Fonte: Ufficio Stampa

