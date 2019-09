A fronte di applicazioni normative complesse, il mondo della unificazione a livello mondiale, europeo e nazionale ha introdotto prima delle linee guida, poi dei veri e propri atti normativi in materia, certificabili, come la norma UNI ISO 37001:2016 relativa al Sistema di Gestione Anticorruzione, con l’obiettivo di aiutare le Organizzazioni (Pubblica Amministrazione e Imprese) a prevenire e contrastare fenomeni di corruzione, sviluppando e consolidando la cultura della trasparenza.

De “La prevenzione della corruzione: i benefici della certificazione ISO 37001” se ne parla in un incontro di lavoro, giovedì 19 settembre 2019, ore 9.15 (Palazzo Incontri – via de Pucci 1 – Firenze) organizzato da Confindustria Firenze, in collaborazione con Certiquality e lo Studio Legale Chiti.

Programma dei lavori:

9:00 Registrazione dei partecipanti e welcome coffee

9:30 Saluti di benvenuto

Luigi Salvadori – Presidente Confindustria Firenze

Cesare Puccioni – Presidente Certiquality

Coordina i lavori

Cosimo Franco – Direttore Generale Certiquality

9:45 Apertura dei lavori

Mario Pilade Chiti – Professore Ordinario di Diritto amministrativo Università di Firenze

10:00 Stato dell’arte sull’applicazione dei modelli di prevenzione nel settore pubblico e best practice per la valutazione dei rischi da corruzione

Francesco Merloni – Consigliere ANAC

10:30 Attuazione e vigilanza del PTPC: tutele e modelli esimenti delle responsabilità del RPCT

Antonella Pisapia – Dirigente Direzione Avvocatura Comune di Firenze

10:50 I rapporti tra il sistema volontario ISO 37001 e i modelli di prevenzione di legge (PTPC; MOGC 231): i benefici della certificazione

Stefano Aldini – Compliance Services Manager Certiquality

11:10 Premialità negli appalti pubblici – Spunti applicativi per la valorizzazione dei sistemi di controllo dei rischi di corruzione

Gerolamo Angotti – Studio Legale Chiti

11:20 Applicazione del whistleblowing nel PTCP e nel MOGC 231

Fabio Orlando – Studio Legale Chiti

11:30 Testimonianza: l’impatto della norma ISO 37001 sul sistema di controllo dei rischi aziendale

Roger Bizzarri – Direttore Generale ASCIT

11:50 Testimonianza: punti di forza e punti di debolezza dell’applicazione del PTPC

Giuseppe Quattrocchi – Consigliere Speciale del Sindaco per la legalità Comune di Firenze

12:10 Modelli di prevenzione della corruzione e responsabilità erariale

Acheropita Rosaria Mondera – Procuratore regionale Corte dei Conti Toscana

12:30 Chiusura dei lavori

Mario Pilade Chiti – Professore Ordinario di Diritto amministrativo Università di Firenze

Giovedì 19 settembre 2019, ore 9.15

Palazzo Incontri – via de Pucci 1 – Firenze

Fonte: Confindustria Firenze - Ufficio Stampa

