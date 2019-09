Lavoro, giornata di formazione per aziende e professionisti

Si svolgerà mercoledì 18 settembre, in Camera di Commercio a Firenze, la seconda edizione di FenSpot, open day organizzato da FenImprese Firenze, con il patrocinio di Regione Toscana, Comune di Firenze e Confederazione italiana di unione delle professioni intellettuali (Ciu).

Dal bon ton alla filosofia attiva, dalla comunicazione allo smart working, passando per lezioni di leadership, digitalizzazione delle imprese e incentivi per ridurre il costo del lavoro, ma anche evoluzione gustativa e cultura del gusto: sono più di 30 le tematiche trattate in seminari, workshop e tavole rotonde mercoledì 18 settembre, in occasione di FenSpot, giornata di formazione e informazione gratuita per aziende, liberi professionisti e studenti, che si svolgerà dalle ore 9.30 alle 17.30 nei locali della Camera di Commercio di Firenze (piazza Mentana, 1).

Oltre 600 i partecipanti attesi per questa seconda edizione, organizzata da FenImprese Firenze, con il patrocinio del Comune di Firenze, della Regione Toscana e del CIU Confederazione Italiana di Unione delle Professioni Intellettuali. Previsti anche crediti formativi per l’Ordine degli Ingegneri e per l’Ordine degli Avvocati. Iscrizioni online sul sito https://fenspot.fenimprese.com/).

In cattedra alcuni relatori d’eccellenza, tra imprenditori, diplomatici, rappresentanti delle istituzioni e del mondo dell’alta formazione, per una giornata che vede coinvolti tutti i comparti dell’Associazione di categoria: Giovani Imprenditori, Commercio, Arte e Cultura, Turismo, Sanità, Tech, Moda, Edilizia e molto altro. Tra gli altri: il presidente di FenImprese nazionale Luca Vincenzo Mancuso, il responsabile del Dipartimento Cultura CIU Marco Ancora che tratterà dell’evoluzione delle professioni intellettuali, mentre la Dott.ssa Anna Becattini parlerà dell’evoluzione del gusto e della cultura del cibo, il Console Onorario della Federazione Russia Francesco Giani approfondirà alcuni aspetti legati all’internazionalizzazione d’impresa, lo psicologo e psicoterapeuta Loris Pinzani terrà un incontro sulla comunicazione “invisibile”, mentre l’accademica nonché Ambasciatrice di Genova nel mondo Tiziana Leopizzi parlerà di come l’arte può mettersi al servizio delle aziende. Previsto anche l’intervento di Stefano Cacciaguerra Ranghieri, Console onorario del Lussemburgo, mentre Camera Civile Firenze, associazione di avvocati civilisti fiorentini, terrà un incontro su come gestire il passaggio generazionale nelle imprese a gestione familiare.

Alcune classi dell’Istituto d’Arte di Firenze invece hanno già aderito al seminario a cura di Marco Carratelli, in merito all’Artigianato digitale, che esplorerà i processi innovativi per il design. Tra i temi trattati anche welfare aziendale e gestione dei conflitti sul luogo di lavoro.

“Sono orgoglioso che la seconda edizione di FenSpot si presenti in Consiglio regionale, perché si tratta di un’iniziativa che guarda al futuro e offre un’opportunità di conoscenza e di aggiornamento all’imprenditoria fiorentina e a quanti vogliano interessarsi alle tematiche che saranno affrontate nella ricca giornata di incontri”, ha detto il presidente dell’Assemblea regionale della Toscana, Eugenio Giani, introducendo la conferenza stampa di presentazione dell’evento.

Di iniziativa “importante e interessante” ha parlato l’assessore allo sviluppo economico del Comune di Firenze, Federico Gianassi, “perché è utile mettere in rete le imprese, le loro conoscenze e i loro bisogni” e “perché fa conoscere all’opinione pubblica settori imprenditoriali molto spesso sconosciuti o poco noti”.

“La giornata – ha spiegato Sheila Paolucci, presidente FenImprese Firenze, sarà una finestra aperta sul territorio per imprenditori, artigiani, giovani e tutti coloro che vorranno partecipare, in forma totalmente gratuita, agli appuntamenti in programma”.

Alla presentazione sono intervenuti anche Filippo Cassetti Burchi, vicepresidente FenImprese Firenze, Francesca Cappellini, presidente della Camera Civile di Firenze, e Piero Caliterna, vicepresidente e segretario dell’Ordine degli ingegneri di Firenze.

Tutte le notizie di Firenze