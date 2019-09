Lite alla stazione di Empoli, due persone accoltellate

Due persone hanno riportato ferite da arma da taglio all'alba di oggi alla stazione ferroviaria di Empoli. I due, di nazionalità nigeriana, avrebbero litigato per motivi ancora da chiarire con alcuni connazionali, sarebbero quindi spuntati dei coltelli. I fatti sono accaduti intorno alel ore 6.40. Sul posto è intervenuta la polizia del commissariato di Empoli. I due feriti sono finiti in codice giallo all'ospedale San Giuseppe di Empoli, ma le loro condizioni non sono preoccupanti. La polizia indaga sulla vicenda e a breve saranno visionate le telecamere di videosorveglianza della stazione.

Tutte le notizie di Empoli