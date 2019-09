Nuovi fascismi e Costituzione, assemblee pubbliche trainate da Arci nel Senese

La fase che il Paese ha attraversato nel recente passato sia sul piano politico che su quello economico e sociale ha prodotto nella società individualismo e indifferenza, quando davanti all’impoverimento di molte fasce della popolazione e alla perdita di senso del ruolo della politica si sono riaffacciate vecchie e pericolose tentazioni della semplificazione della rappresentanza democratica, del decisionismo, dell’esclusione dei più deboli e dei ‘diversi’.

Appare quindi indispensabile che davanti alla superficialità e alla pochezza di tante dichiarazioni gridate ed ingigantite e ripetute dai social e dai mass media resista una memoria certa e viva del percorso democratico del Paese dalla Costituzione nata dalla lotta al fascismo.

Chi intende rovesciare la storia riproponendo, in chiave “moderna”, la discriminazione e il razzismo interpreta lo stesso significato di fascismo, che non può che incontrare il nostro dissenso e la nostra lotta per affermare i principi costituzionali di libertà, democrazia, giustizia e legalità e non può trovare spazio nei nostri territori, per questo SPI CGIL, AUSER, ANPI, ARCI e l’Istituto Storico della Resistenza Senese promuovono un ciclo di assemblee pubbliche in tutta la provincia di Siena dal titolo:

“Oggi in Italia la memoria negata genera individualismo e indifferenza.”

Legalità, nuovi fascismi e Costituzione

Le assemblee si svolgeranno:

- Mercoledì 18 Settembre ore 16 Sala Mostre Sarteano

- Lunedì 23 Settembre ore 16 Sala Polivalente ex Macelli Montepulciano

- Lunedì 30 Settembre ore 9,30 Club 71 Abbadia San Salvatore

- Giovedì 3 Ottobre ore 9,30 Politeama Poggibonsi

- Lunedì 7 Ottobre ore 16 Casa del Popolo Colle di Val d’Elsa

- Mercoledì 9 Ottobre ore 16 sede AUSER Chiusi Città

- Giovedì 10 Ottobre ore 15,30 Super cinema Monteroni d’Arbia

- Mercoledì 16 Ottobre ore 16 Teatro degli Oscuri Torrita di Siena

- Venerdì 18 Ottobre ore 15,30 Saletta dei Mutilati Siena

- Lunedì 21 Ottobre ore 16 Badia a Isola Monteriggioni

- Mercoledì 23 Ottobre ore 16 Casa del Popolo Buonconvento

- Venerdì 25 Ottobre ore 16 Soc. Filarmonica Monteriggioni

Fonte: Cgil Siena

Tutte le notizie di Poggibonsi