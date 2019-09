Olimpiadi Firenze-Bologna, Baroncelli: "Il Chianti appoggia la proposta"

“Il Chianti, territorio naturalmente vocato al mondo dello sport e alle sue diverse discipline, darà al sindaco Dario Nardella tutto il sostegno che si riterrà opportuno per realizzare la proposta di candidatura delle Olimpiadi nel 2032”. E’ il sindaco di Barberino Tavarnelle David Baroncelli ad accogliere con entusiasmo l’idea del collega Nardella che intende riportare in Italia i Giochi Olimpici Estivi attraverso un’alleanza tra Firenze e Bologna, giochi che dallo scenario italiano mancano da 60 anni. L’organizzazione in coppia con l’Emilia Romagna e la sfida fiorentina non solo convincono il sindaco di Barberino Tavarnelle ma lo spingono a proporre il territorio come ad una possibile location delle Olimpiadi, previste nel calendario sportivo internazionale tra 12 anni.

“Per la sua conformazione, la bellezza del paesaggio e l’alta qualità della ricettività e dell’offerta turistica, il Chianti si presta ad accogliere gare e giochi sportivi – aggiunge il sindaco Baroncelli - vogliamo sognare insieme a Firenze. Al sindaco Nardella diciamo che siamo al suo fianco, intendiamo sostenerlo con tutti i mezzi e le risorse disponibili. Barberino Tavarnelle ha tutte le carte in regola per giocare la scommessa dell'accoglienza ed ospitare assieme alla città le Olimpiadi. Il Chianti è dinamico, sostenibile, attrattivo, ha consistenti potenzialità per la presenza di eccellenze produttive, artigianali ed enogastronomiche, possiede un appeal che in tutto il mondo invidiano per la ricchezza delle risorse ambientali e il patrimonio storico, architettonico e artistico. Crediamo in questa scelta che guarda al futuro e che potrà tradursi in un’importante opportunità per le nostre comunità”.

