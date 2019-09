Olimpiadi Firenze-Bologna, il M5S appoggia la mozione Pd in Consiglio comunale

Il Consiglio comunale ha approvato (23 sì Partito Democratico, Lista Nardella e Movimento 5 Stelle, 2 no Sinistra Progetto Comune e 6 non voto: Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia) un Ordine del Giorno del Partito Democratico che rilancia la candidatura di Firenze e Bologna per le Olimpiadi del 2032.

L'Ordine del Giorno ricorda che Firenze e Bologna sono culle della cultura e della civiltà nel mondo ed eccellenze del made in Italy, esprimenti il meglio in campo alimentare, in quello della moda, della tecnologia e dell'alta formazione universitaria, ricorda che in passato Firenze ha organizzato eventi sportivi internazionali quali, ad esempio, i Mondiali di ciclismo nel 2013 e che i dati che sono emersi nell'organizzazione delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina prevedono, oltre alla creazione di circa 20.000 posti di lavoro da qui al 2026, un giro di affari stimato di oltre 4 miliardi complessivi a fronte di costi molto più contenuti rispetto al passato, con un aumento pro capite dell'intera cittadinanza. L'Ordine del Giorno invita il sindaco a proseguire nell'importante percorso nel veder realizzata questa grande opportunità, agendo all'interno dei dettami del programma di mandato.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Firenze