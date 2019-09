Pino Dragons Firenze vince V edizione del torneo Gianluca Cardelli

Il Pino Dragons Firenze ha vinto la quinta edizione del torneo Gianluca Cardelli, battendo in finale una squadra rossoblù (77-48) che ha esposto un cartello "lavori in corso" grande così. Partita senza storia sin dalle prime battute, con i fiorentini che scappano sul 12-2 grazie allo scatenato Filippi, mettendo in campo energia e fisicità. I rossoblù hanno resistito nel primo tempo con coraggio e personalità, penalizzati dalle scarse percentuali nel tiro da tre punti (5/28) e dalle palle perse (22, di cui 7 nel solo terzo quarto), facendo capire che comunque c'è ancora parecchio da lavorare. Nella ripresa il Pino Dragons ha continuato a macinare gioco e punti, lo scatenato Poltroneri (mvp della manifestazione) ha segnato i canestri dell'allungo decisivo con il vantaggio esterno che ha toccato più volte i 30 punti. Miglior realizzatore del torneo Francesco Tuci (Agliana), miglior giovane Andrea Bargnesi (Pino Dragons). L’incasso della manifestazione è stato devoluto alla Fondazione Meyer.

Tabellini finale:

MONTECATINI - PINO DRAGONS 48-77 (20-27, 30-43, 35-58).

MONTECATINI : Meini 3, Nicoli 5, Galli 5, Mercante 16, Zanini 4, Divac 4, Stepanovic 4, Vita 6, Cipriani 2, Ghiarè, Lepori, Casciani ne. All.: Tonfoni.

PINO DRAGONS: Mancini 2, Marotta 5, Forzieri, Bargnesi 10, Filippi 12, Berti 10, Passoni 12, Poltroneri 21, Tintori 5, Corradossi, Avellini, Merlo ne. All.: Niccolai.

Tabellini finale 3°-4° posto

ETRUSCA SAN MINIATO – ENDIASFALTI AGLIANA 88-69 (26-15, 48-37, 71-53)

SAN MINIATO: Carpanzano 9, Ennihe 19, Neri 7, Ciano, Benites 8, Moretti 10, Regoli 9, Morciano 4, Capozio 2, Quartuccio 6, Tozzi 14. All.: Barsotti.

AGLIANA: Zaccariello 13, Bogani, Del Frate 10, Cukaj, Milani 3, Nieri 7, Tuci 20, Arceni 4, Cavicchi 4, Salvi 3. All.: Mannelli.

Così le semifinali:

Pino Dragons Firenze – Etrusca San Miniato 58-51 (sospesa al 29’ per blackout elettrico)

PINO DRAGONS: Mancini, Marotta 5, Forzieri, Merlo ne, Bargnesi 3, Filippi 11, Berti 9, Passoni 13, Corradossi ne, Poltroneri 13, Avellini ne, Tintori 4. All.: Niccolai.

SAN MINIATO: Carpanzano 14, Ennihe 13, Neri 3, Ciano 6, Benites, Moretti, Regoli 1, Morciano 2, Caversazio 2, Capozio 2, Quartucci 1, Tozzi 7. All.: Barsotti.

Montecatiniterme Basketball – Endiasfalti Agliana 69-66 (10-18, 20-29, 49-44)

MONTECATINI: Galli 21, Stepanovic 4, Meini 11, Nicoli 10, Divac 4, Cipriani 5, Vita 3, Zanini, Lepori, Casciani, Ghiarè ne. All. Tonfoni

AGLIANA: Zaccariello 10, Romano 7, Nieri 17, Tuci 27, Cavicchi 5, Del Frate, Limberti, Cukaj, Milani, Arceni, Salvi. All. Mannelli

