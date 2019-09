Primo giorno di scuola, l’augurio del sindaco Tomasi e dell’assessore Frosini

Questa mattina il sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi, e l’assessore all’istruzione e all’ edilizia scolastica, Alessandra Frosini, hanno fatto visita in alcune scuole del territorio per salutare le insegnanti, i collaboratori scolastici e i bambini in occasione del primo giorno di scuola.

«Forse siamo più emozionati noi di loro. Buon primo giorni di scuola a tutti – ha augurato il sindaco -, ai bambini che iniziano l’avventura per diventare grandi, a noi genitori che li vediamo crescere, alle insegnanti che hanno il compito più importante».

Stamani è stata anche l’occasione per fare alcuni sopralluoghi negli edifici scolastici di competenza comunale al fine di valutare eventuali esigenze e vedere i lavori realizzati durante i mesi estivi, attraverso gli 8 cantieri aperti per un ammontare complessivo di un milione di euro.

Tra questi ci sono i nuovi bagni alle elementari Collodi e alla scuola Marino Marini di Pontenuovo, il rifacimento della copertura al nido il Faro, il rafforzamento di alcune travi ( a seguito degli esiti dei controlli statici e sismici effettuati dal Comune) alla scuola primaria Rodari di Candeglia, l’intervento di messa in sicurezza alle elementari Croce di Gora (anche questo a seguito dei controlli fatti) e i lavori all’area Gialla di via degli Armeni per ospitare le classi dell’asilo il Melograno, temporaneamente chiuso a seguito delle verifiche effettuate.

«Per mettere in sicurezza il Melograno – spiega l’assessore Alessandra Frosini – negli scorsi giorni abbiamo aperto la manifestazione di interesse per affidare i lavori del primo lotto cofinanziato dal Comune e dalla Fondazione Caript per un ammontare di 480mila euro».

Venerdì scorso, inoltre, è stata inaugurata la scuola dell’infanzia La Balena (440mila euro di lavori finanziati dal Comune con 277mila euro e dalla Fondazione Caript con 163mila), mentre sabato il sindaco e l’assessore all’edilizia scolastica hanno incontrato le famiglie e le insegnanti dei bambini che stamani hanno iniziato la scuola nelle nuove aule dell’Argine di Bonelle, dopo i lavori (159mila euro complessivi) realizzati dal Comune.

«Questa mattina siamo stati alle Collodi, al Belvedere e allo Scornio. Nei prossimi giorni continueremo queste visite, come fatto durante l'anno scolastico precedente. Non possiamo che esprimere soddisfazione per aver concluso tutti questi interventi in tempo per la riapertura delle scuole. Adesso andiamo avanti con le altre priorità che riguardano l’edilizia scolastica di competenza comunale» conclude l’assessore Frosini.