Primo giorno di scuola, sindaco e vicesindaca in visita agli alunni

Nel primo giorno di scuola il Sindaco e la Vicesindaca hanno visitato tre scuole cittadine: la scuola d'infanzia “Ciribiciccioli”, la scuola elementare “Benci” dove si è unito il Consigliere aggiunto Shasa Polas e la scuola media “Borsi”. Agli studenti è stato donato un segnalibro molto particolare, che riporta alcuni articoli della Costituzione Italiana e accenni storici sulle Leggi Livornine. “Oggi ho augurato a tutti gli alunni” ha dichiarato il Sindaco “di trovare nella propria classe una piccola comunità unita, tollerante e altruistica e nei compagni amici sinceri con cui condividere tempo prezioso anche al di fuori dell'ambiente scolastico. E' importante che gli studenti riescano a cogliere ed apprezzare l'importanza dell'attività didattica ed abbiano il coraggio di esprimere in maniera corretta e civile le proprie opinioni, sentendosi liberi di ragionare su ogni tema e argomento”.

Sindaco e Vicesindaca, con delega all'istruzione e politiche giovanili, hanno ribadito l'impegno dell'Amministrazione Comunale a rendere la scuola cittadina più moderna ed efficiente con la collaborazione del personale docente, dei servizi e delle stesse famiglie.

“Quando si parla di scuola” ha detto la Vicesindaca Monica Mannucci “ si parla del destino del nostro Paese, delle speranze e delle aspirazioni dei bambini e dei ragazzi, che contribuiranno allo sviluppo della Livorno del domani. Se non ci sono scuola e famiglia, non esiste futuro. La scuola è un organo vitale , un luogo per tutti, come riporta la nostra Costituzione, che serve alla formazione ed allo sviluppo del senso critico”. La vicesindaca conclude citando Don Milani “ Quando avete buttato nel mondo di oggi un ragazzo senza istruzione, avete buttato in cielo un passerotto senza ali”.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio Stampa

