Giornalismo toscano in lutto, è scomparso il fotoreporter Roberto Germogli

Roberto Germogli se ne è andato. A 78 anni è scomparso uno dei pilastri del giornalismo toscano, per anni fotografo e fotoreporter de La Nazione. Il suo nome è legato all'agenzia di cui era diventato titolare insieme al figlio Riccardo e, più recentemente, al nipote Tommaso.

Lascia la moglie Maria, il figlio Riccardo e il nipote Tommaso. La salma sarà esposta da oggi, 16 settembre, alle nuove cappelle del commiato dell'Ofisa, in via delle Panche 56. Il funerale è fissato per domani, martedì 17, alle ore 16, nella chiesa di Santa Chiara e San Francesco a Montughi.

"Il presidente Sandro Bennucci, insieme a tutti gli organismi dirigenti dell'Associazione Stampa Toscana (Ast), e Massimo Sestini, presidente del Gruppo fotoreporter, piangono la scomparsa di uno storico collega che illustrava la cronaca con le immagini: Roberto Germogli. Il suo cuore si è improvvisamente fermato a 78 anni" si legge in un comunicato Ast.

Anche la redazione di gonews.it si stringe attorno alla famiglia Germogli e all'agenzia Fotocronache Germogli in questo difficile momento e esprime le sue più sincere condoglianze.

Tutte le notizie di Firenze