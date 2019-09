Salamarzana riempie Fucecchio, 5mila persone alla festa medievale

Tempo di bilanci per Salamarzana, la festa medievale che il 7 e 8 settembre ha portato oltre 5 mila persone nel centro storico di Fucecchio. Giunta alla decima edizione, la manifestazione promossa dagli Amici del Centro Storico in collaborazione con l’Amministrazione comunale e varie associazioni e gruppi culturali, ha conosciuto negli ultimi anni un notevole successo, dimostrato tra l’altro dal numero di spettatori in continua crescita. Per questa edizione i volontari dell’associazione si erano messi in moto già dall’inverno scorso per proporre un programma ricco e articolato, obiettivo che a posteriori si può dire essere stato pienamente raggiunto.

Gli ‘insuesi’, come chiamava Montanelli gli abitanti della parte alta di Fucecchio, si sono rimboccati le maniche trasformando letteralmente il borgo e dando così la possibilità a migliaia persone di camminare per vie, vicoli e piazze del centro storico assistendo a spettacoli, rievocazioni, duelli e momenti di comicità, il tutto degustando piatti tipici della tradizione medievale (dalle varie tipologie di zuppe alla grigliata del viandante, dal ‘panis cum porco’ alla ‘’rota del saraceno’, dall’ ‘offa del diavolo’ alla ‘porrata del barcaiolo’ fino al ‘Salamarzanino’, il dolce di Salamarzana).

Così, camminando per Fucecchio alto, è stato possibile assistere ai suggestivi spettacoli del Giullar Cortese, con le sue acclamate rime, dell’altro giullare scherzoso ‘Nespolo’, del fachiro Shezan, con giochi di fuoco e spade, e ancora ammirare Fire Aida e Ignes Fatui, le giocolerie degli acrobati del Borgo, i giochi del falconiere nella scenografica piazza Vittorio Veneto, ascoltare le musiche coinvolgenti dell’Allegra Brigata, quelle intime di ‘Fata Foglia’ e quelle sensuali della compagnia del Barbecocul, fino ad arrivare agli immancabili Memento Ridi con i suoi itineranti e concludere con gli spettacoli ad ‘hora certa’ (il ‘Palio delle Meretrici’ diretto da Firenza Guidi, i ‘Draghi’ a cura di Open Doors e i brillanti scambi di Andrea e Benedetta Giuntini all’interno del sotterraneo del Palazzo Della Volta).

Ma Salamarzana non ha dimenticato neppure i più piccoli con uno spazio interamente dedicato ai bambini nell’area Corsini, per il quale gli organizzatori ci tengono a ringraziare i Fantulin, gli Arcieri di Rocca, C.E.T. Pony e Prezzemolina.

Da evidenziare, infine, le compagnie locali, la cui partecipazione è stata fondamentale per arricchire ancor più il programma di questa decima edizione: Iter Mentis, che ha curato le visite ai luoghi storici (Palazzo Della Volta e Fondazione Montanelli Bassi, le chiese di San Salvatore e San Giovanni Battista, il Museo Civico), il CAI, che ha permesso l’accesso alla torre campanaria, i Grifoni Rampanti, che hanno duellato sul Poggio Salamartano, i gruppi del Rione Casina Rossa, che hanno rappresentato gli antichi mestieri, gli Amici del Poggio, che hanno ravvivato l’atmosfera nelle vie di collegamento e gli Amici del Padule, con tanto di barchini e altri attrezzi tipici.

Gli Amici del Centro Storico ringraziano infine l’Amministrazione Comunale e l’assessorato alla Cultura per il consueto quanto determinante apporto e quindi tutti coloro che hanno collaborato e partecipato alla manifestazione dando appuntamento al prossimo anno per l’undicesima, attesissima edizione.

Daniele Cei, assessore alla cultura: "L'amministrazione comunale ha cercato di fornire un supporto ancora maggiore in questa edizione di Salamarzana. Insieme al Palio, vogliamo che la nostra festa diventi un punto di riferimento per tutti gli appassionati di rievocazioni storiche, da cui si distingue per l'originalità di alcuni spettacoli, la ricerca dal punto di vista enogastronomico, la cura nella presentazione di costumi e usi medievali. Un grazie sincero all'associazione Amici del centro storico e a tutti i volontari che hanno contribuito al successo di questa edizione, in cui migliaia di persone hanno potuto ammirare la bellezza del nostro centro storico".

