Durante il weekend sono state denunciate quattro persone nella zona di Scandicci. I carabinieri hanno individuato e denunciato un 35enne di origini albanesi per soggiorno illegale in italia; un 39enne di origini tunisine per ubriachezza; un 29enne e un 30enne di origini marocchine per possesso ingiustificato di grimaldelli e materiale da scasso. Inoltre è stato segnalato alla prefettura un 21enne di origini albanesi, sorpreso con un grammo di hashish.

