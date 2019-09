Scuola Calvino, conclusi i lavori a San Donato

Si sono conclusi da poco importanti lavori di manutenzione e rinnovo dei locali di servizio alla scuola Italo Calvino di San Donato. La spesa complessiva dei lavori effettuati, riguardanti in particolar modo i bagni, è di circa 80.000 euro. In particolare sono stati sostituiti tutti i rivestimenti e tutti i sanitari ed effettuato il relativo adeguamento impiantistico, sono stati sostituiti anche gli infissi esterni e interni nei locali di servizio e nei bagni ed è stata effettuata una manutenzione che ha consentito il rinnovo di alcuni elementi costruttivi ammalorati dal tempo. Infine è stato sostituito il pavimento dell’ingresso della struttura. Per quanto riguarda l’esterno invece è stato effettuato un intervento di manutenzione alla copertura dell’edificio e alla facciata laterale.

Questi lavori costituiscono una parte di quelli previsti sulla scuola e sono stati programmati in modo che fossero realizzati entro la ripresa dell’anno scolastico. L’Amministrazione aveva già espresso la volontà di mantenere e potenziare il plesso scolastico Italo Calvino di San Donato e si farà promotrice anche di azioni per promuovere iniziative per valorizzare la scuola e favorirne la collaborazione con la comunità.

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte

